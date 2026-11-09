Halkbank’tan KOBİ’lere 100 Milyar TL’lik sürdürülebilir dönüşüm paketi

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'in Ana Ortaklarından olan Halkbank, KOBİ'lere yönelik sürdürülebilirlik kapsamındaki desteklerini genişletmeye devam ediyor. Bu alandaki hizmetlerini tek çatı altında birleştiren Banka, bir kısmı KGF destekli 100 milyar TL'lik "KOBİ Sürdürülebilir Dönüşüm Paketi"ni hayata geçirdi.

COP31 özelinde çevresel, sosyal ve ekonomik olmak üzere 3 ana finansman ekseninde oluşturulan paket, toplam 31 kredi ve destek ürününü bir araya getiriyor. Farklı vade ve uygun faiz koşulları sunan paketle, ihtiyaca uygun finansman çözümleriyle KOBİ'lerin dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Yenilenebilir enerji, düşük karbonlu üretim, döngüsel ekonomi, enerji ve kaynak verimliliği gibi alanlarda finansman desteğimizi artırıyoruz. COP31’e özel hayata geçirdiğimiz 100 milyar TL’lik KOBİ Sürdürülebilir Dönüşüm Paketi ile de bu alandaki kararlılığımızı somut bir adımla ortaya koyuyoruz. Finansal kapsayıcılık doğrultusunda genç ve kadın girişimciler başta olmak üzere esnaf ve KOBİ’lerin finansmana erişimini önceliklendireceğiz” dedi.

“İŞLETMELERİMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMELERİNE KATKI SUNMAYI AMAÇLIYORUZ”

Yeni finansman paketinin bu alandaki rolüne de değinen Halkbank Genel Müdürü Özdil, şunları kaydetti: “KOBİ Sürdürülebilir Dönüşüm Paketimizle işletmelerimizin değişen koşullara uyum sağlamalarına, rekabet güçlerini artırmalarına ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Duyarlı ve yenilikçi yaklaşımımızla sadece doğrudan yeşil yatırım yapan işletmeleri değil, büyük ölçekli şirketlerin ve ihracatçı sektörlerin dönüşümünde önemli rol üstlenen KOBİ tedarikçilerini de destekliyoruz. Böylece finansmanın sadece hacmine değil ortaya çıkaracağı etkiye de odaklanıyoruz.”

Sürdürülebilir finansmanın bankacılık faaliyetlerindeki önemini vurgulayan Recep Süleyman Özdil, “Yenilenebilir enerji tesislerinin kurulmasından enerji verimliliğinin artırılmasına, atıkların geri dönüştürülmesinden su kaynaklarının korunmasına ve elektrikli araç şarj altyapısının geliştirilmesine kadar geniş bir alanda finansman imkânları sunuyoruz. Finansman desteğimizi yalnızca çevresel yatırımlarla sınırlı tutmuyor, sosyal kalkınmayı da yaklaşımımızın önemli bir parçası olarak ele alıyoruz. Yeşil dönüşüm ve sosyal kalkınmaya sağladığımız katkı 2026 yılı itibarıyla 424 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu tutar, toplam nakdi kredilerimizin yüzde 16’sını oluşturuyor” dedi.

Yenilenebilir enerji alanında doğrudan yatırımlar yaptıklarını da hatırlatan Recep Süleyman Özdil şunları söyledi: “Geçtiğimiz haftalarda, bağlı ortaklığımız Halk Elektrik Üretim AŞ tarafından Karaman’da kurulacak depolamalı güneş enerjisi santralinin müjdesini verdik. 100 megavat (MW) kapasiteli santralimizle yaklaşık 120 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık gelen miktarda yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyoruz. Projemizin yılda 175 bin ton karbon emisyonunu önlemesini, yaklaşık 3 milyon ağacın yıllık karbon tutumuna eşdeğer çevresel fayda oluşturmasını da öngörüyoruz.”

Yeşil dönüşüme yönelik çalışmalarını ürün ve projelerle desteklediklerini belirten Recep Süleyman Özdil, şöyle devam etti: “Türkiye’nin ilk karbon nötr kredi kartı Paraf Doğal ile çevre dostu bankacılık anlayışımızı finansal ürünlerimize yansıtıyoruz. Üreten Kadınlar Yarışması, HackAntarktika, Jet Luck, BİGE ve HUBrica gibi programlarımızla yenilenebilir enerji, yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren girişimleri destekliyoruz.

HALKBANK, COP31’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN DENEYİMİNİ PAYLAŞACAK

Dünyanın en önemli iklim buluşmalarından biri olan COP31’in Türkiye’de gerçekleşmesini çok önemli bulduklarını dile getiren Recep Süleyman Özdil, “Halkbank olarak böylesine kapsamlı bir zirvenin Ana Ortakları arasında yer almaktan ve Ülkemizin üstlendiği küresel role destek vermekten gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Halkbank, Ana Ortaklarından olduğu COP31 süresince gerçekleştirilecek tematik panellerde aktif rol üstlenecek. Banka; iklim finansmanından yenilenebilir enerjiye, kurumsal risk yönetiminden kapsayıcı büyümeye kadar pek çok alandaki birikimini ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.

Zirve kapsamında Mavi Bölge’de düzenlenecek ‘Geleceği Finanse Etmek: Sürdürülebilir Finans, Dönüşüm ve Kapsayıcı Büyüme’ oturumunda, finans sektörünün dönüşüm sürecindeki rolü ve sürdürülebilir bir gelecek için üstlenebileceği sorumluluklar ele alınacak.

Yeşil Bölge’de ise ‘Megawatt'tan Megadeğere’, ‘Kadınların Güçlendirilmesi’ ve ‘İklim Riski Bilançoya Nasıl Girer?’ başlıklı panellerde sürdürülebilir enerji, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim risklerinin finansal etkileri ve yeşil dönüşümün finansmanı gibi konular değerlendirilecek.