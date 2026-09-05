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        Haberler Ekonomi Otomobil Hongqi Türkiye'nin yeni CEO'su Dr. Berk Çağdaş oldu

        Hongqi Türkiye'nin yeni CEO'su Dr. Berk Çağdaş oldu

        Çinli premium otomotiv markası Hongqi Türkiye, yönetim yapılanmasını güçlendirmek amacıyla Dr. Berk Çağdaş'ı CEO ve Genel Müdür olarak atadı. Otomotiv, finans ve kurumsal yönetim alanlarında 30 yıllık deneyime sahip olan Çağdaş, yeni dönemde markanın Türkiye'deki büyüme stratejilerine liderlik edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 14:38 Güncelleme:
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        Hongqi Türkiye'de üst düzey atama

        Çinli otomotiv markası Hongqi Türkiye, üst düzey yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti.

        Otomotiv ve finans sektörlerinde 30 yıllık deneyime sahip Dr. Berk Çağdaş, Hongqi Türkiye’nin yeni CEO ve Genel Müdürü olarak görevine başladı.

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        Türkiye premium otomotiv pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Hongqi Türkiye, yeni dönemde marka yapılanması, müşteri deneyimi, operasyonel gelişim ve sürdürülebilir büyüme çalışmalarını Dr. Berk Çağdaş’ın liderliğinde sürdürecek.

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        "ÖNCELİK MÜŞTERİ DENEYİMİ"

        Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hongqi Türkiye CEO ve Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, markanın Türkiye pazarındaki potansiyeline dikkat çekti.

        Çağdaş, "Hongqi’nin Türkiye operasyonlarına liderlik etmekten büyük heyecan duyuyorum. Teknoloji, tasarım ve premium marka anlayışıyla Hongqi’nin Türkiye pazarında güçlü bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Önceliğimiz; marka konumumuzu daha da güçlendirmek, müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak ve uzun vadeli, sürdürülebilir bir büyüme yapısı oluşturmak olacak" ifadelerini kullandı.

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        Hongqi Türkiye, yeni dönemde premium otomotiv segmentindeki hedeflerini Dr. Berk Çağdaş’ın liderliğinde büyütmeyi amaçlıyor.

        EN SON RENAULT'U YÖNETTİ

        Kariyeri boyunca otomotiv ve finans sektörlerinde önemli görevler üstlenen Dr. Berk Çağdaş, 2016-2025 yılları arasında Renault MAİS A.Ş.’de CEO ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Bu süreçte şirketin satış, pazarlama, satış sonrası hizmetler, bayi ağı yönetimi, iş planlama ve finansal yönetim operasyonlarına liderlik etti.

        Çağdaş, Renault MAİS öncesinde ise 1999-2016 yılları arasında Doğuş Otomotiv’de CFO ve Genel Müdür olarak görev aldı. Doğuş Otomotiv’in finansal yapılanması, kurumsal stratejileri, yatırımcı ilişkileri, risk yönetimi, bütçeleme ve iş geliştirme süreçlerinde sorumluluk üstlenen Çağdaş, şirketin halka arz sürecini de yönetti.

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        Kariyerinin önceki dönemlerinde Garanti Bankası ve Körfezbank’ta Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Çağdaş, kurumsal finans, hazine yönetimi ve risk yönetimi alanlarında deneyim kazandı.

        Dr. Berk Çağdaş, profesyonel kariyerinin yanı sıra akademik çalışmalarına da devam etti. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ileri finans ve stratejik risk yönetimi alanında doktora programını tamamlayan Çağdaş, Harvard Business School Advanced Management Program’a katıldı.

        Çağdaş ayrıca University of Chicago Booth School of Business’ta bankacılık, hazine yönetimi ve finans alanlarında eğitim aldı.

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        DEVLET BAŞKANLARINA ÖZEL ÜRETİM

        Açılımı First Automobile Works olan FAW'ın merkezi, Çin’in Jilin eyaletinin Changchun şehrinde bulunuyor.

        Çin devletinin sahibi konumunda olduğu marka, bünyesinde Hongqi haricinde Bestune ve Jiefang markalarını da bulunduruyor.

        Kelime anlamı 'kırmızı bayrak' olan Hongqi, FAW tarafından Çin'in devlet başkanlarına özel makam otomobili üretmek amacıyla 1958 yılında kuruldu.

        Şirket, Çin'in eski devlet başkanı Mao Zedong'dan bu yana ülkenin yönetim kademesinin makam otomobili üreticisi konumunda.

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        Toyota, Volkswagen ve Audi gibi markalar ile de ortaklığı bulunan FAW'ın kuruluş tarihi ise 1953 olarak açıklanıyor.

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        #haberler
        #Hongqi Türkiye
        #otomobil
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