IEA'dan küresel dizel arzı için ek stok çağrısı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel piyasalarda arz sıkışıklığının artması üzerine üye ülkelere taahhüt ettikleri dizel stoklarını daha hızlı piyasaya sürme ve ilave salımları değerlendirme çağrısı yaptı.

Bloomberg HT'deki habere göre IEA Başkanı Fatih Birol, 15 Ekim’deki yönetim kurulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, mart ayında kabul edilen ortak eylem kapsamında taahhütlerini henüz tamamlamayan ülkelerin mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesini ve dizel arzına öncelik vermesini istedi.

Birol, taahhütlerini yerine getiren ülkelerin de ek dizel salımına ihtiyaç olup olmadığını, bunun miktarını ve zamanlamasını değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Suudi Arabistan’da petrol ve enerji altyapısına yönelik saldırıların yeniden artmasına dikkat çeken Birol, üye ülkeler arasındaki iş birliğinin enerji güvenliği ve ekonomik istikrar açısından önemini vurguladı.

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ABD yönetiminin, rekor seviyedeki fiyatlarla mücadele için daha fazla adım atmayan Avrupa ülkelerine dizel ihracatını yasaklama tehdidinde bulunmasının ardından G7 ülkeleri bu ay acil stoklardan 100 milyon varile kadar ham petrol ve dizel salımı konusunda anlaşmıştı. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri, bu kararın yeni miktarlar eklemekten ziyade mart ayında verilen taahhütleri hayata geçireceği görüşünde.

ABD ve birçok Avrupa ülkesinin de aralarında bulunduğu 32 üyeli UEA, İran savaşının ardından mart ayında acil petrol rezervlerinden 400 milyon varil salınmasını kararlaştırmıştı. Bu, kurumun tarihindeki en büyük rezerv salımı olmuştu.