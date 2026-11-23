İETT otobüslerinde nostaljik kırmızı geri dönüyor
İETT'nin yeni araçlarının renginin belirlenmesi amacıyla düzenlediği ankete katılanların yüzde 74,18'i nostaljik kırmızı rengini tercih etti. İETT, yeni araçlarda nostaljik kırmızı rengin kullanılacağını duyurdu
Giriş: 23 Kasım 2026 - 13:50 Güncelleme:
İETT, yeni araçlarının rengini belirlemek amacıyla düzenlediği anketin sonuçlarını açıkladı.
İETT'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?" başlığıyla düzenlenen ankette katılımcıların yüzde 74,18'inin tercihini nostaljik kırmızıdan yana kullandığı belirtildi.
Açıklamada, anket sonuçları doğrultusunda yeni araçlarda nostaljik kırmızı rengin tercih edileceği bildirilerek, "Geçmişin izleri, geleceğin yollarında" ifadesine yer verildi.
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