ING Türkiye, ATM iş birlikleriyle müşterilerine Türkiye genelinde geniş bir erişim ağı sunuyor. Banakdan yapılan açıklamaya göre ING müşterileri, ING ATM’lerinin yanı sıra Akbank ve İş Bankası ile gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde Türkiye genelinde 13 binden fazla ATM’den hizmet alabiliyor.

ING müşterileri, bakiye sorma, nakit çekme, para yatırma, kredi kartı borcu ödeme ve limit sorgulamanın da olduğu bankacılık işlemlerini, Akbank ATM’lerinden ve İş Bankası Bankamatiklerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor. Böylece müşteriler, Türkiye’nin dört bir yanındaki geniş ATM ağı sayesinde nakit ihtiyaçlarına hızlı ve kolay şekilde erişebiliyor.

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ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Ezgi Demirdağ Saydağ, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “ING olarak müşterilerimize her temas noktasında kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunmaya odaklanıyoruz. Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefimiz doğrultusunda, güçlü dijital kanallarımızın yanı sıra stratejik iş ortaklıklarımızla da müşterilerimizin günlük bankacılık ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyoruz. Akbank ve İş Bankası ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde dijitaldeki güçlü deneyimimizi yaygın ATM erişimiyle destekleyerek bankacılığı daha erişilebilir hale getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağımıza alarak hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”