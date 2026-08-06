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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ING Türkiye’nin aktif büyüklüğü 298.1 milyar TL’ye ulaştı

        ING Türkiye’nin aktif büyüklüğü 298.1 milyar TL’ye ulaştı

        ING Türkiye, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.  ING Türkiye'nin yılın ilk yarısında aktif büyüklüğü 298.1 milyar TL'ye, özkaynakları ise 25.8 milyar TL'ye ulaştı. EFT, havale ve FAST işlemlerini ING Mobil'den koşulsuz ücretsiz sunan ve kredi kartı aidatını kaldıran ING, masrafsız bankacılık yaklaşımını bireysel müşterileri için yabancı para transferlerini (SWIFT) kapsayacak şekilde genişletti. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "SWIFT işlemlerinde sunduğumuz masrafsızlıkla yabancı para transferlerindeki görünmeyen maliyetleri ortadan kaldırıyoruz" diye aktardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 14:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ING Türkiye'nin aktif büyüklüğü 298.1 milyar TL'ye ulaştı

        ING Türkiye, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında aktif büyüklüğü 298.1 milyar TL, vergi öncesi kârı 1.8 milyar TL olarak gerçekleşen ING Türkiye’nin toplam özkaynakları 25.8 milyar TL’ye ulaştı.

        Banka, 182 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 209 milyar TL kredi desteğiyle ekonomiye katkı sağlamayı sürdürdü. ING Türkiye’nin mevduat büyüklüğü ise 183.9 milyar TL oldu. Yılın ilk yarısında güçlü bilanço yapısını koruyan ING Türkiye, dijital bankacılık vizyonunu müşteri deneyimini kolaylaştıran yeniliklerle desteklemeye devam etti.

        ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, ilk yarı sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin devam ettiği bir dönemde, güçlü finansal yapımızı korurken müşterilerimize ve reel ekonomiye desteğimizi sürdürdük. Yıl sonuna göre ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yüzde 18 oranında artırırken, en sevilen dijital banka olma hedefimiz doğrultusunda bankacılığı müşterilerimiz için daha kolay, zahmetsiz ve masrafsız hale getiren adımlarımıza devam ettik.”

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        MASRAFSIZ BANKACILIK ANLAYIŞI ARTIK SWIFT İŞLEMLERİNİ DE KAPSIYOR

        ING Türkiye, masrafsız bankacılık yaklaşımını bireysel müşterileri için yabancı para transferlerini (SWIFT) kapsayacak şekilde genişletti. EFT, havale ve FAST işlemlerini ING Mobil’den koşulsuz ücretsiz sunan ve kredi kartı aidatını kaldıran ING, dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen SWIFT işlemlerini de temmuz ayında masrafsız hale getirdi. Masrafsız ve zahmetsiz bankacılığı stratejilerinin merkezine aldıklarını vurgulayan Gökgöz, “Müşterilerimizin günlük yaşamında somut değer yaratmayı önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda, SWIFT işlemlerinde sunduğumuz masrafsızlıkla yabancı para transferlerindeki görünmeyen maliyetleri ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 2025 yılında dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen 1.3 milyon adet SWIFT işlemi ve 270 milyar TL’lik işlem hacmi, müşterilerin bu alandaki güçlü ihtiyacını ortaya koyuyor. Müşterilerimizin beklentilerini merkeze alarak, hayatı kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

        KOBİ’LERE DİJİTAL VE MASRAFSIZ ÇÖZÜMLER SUNUYOR

        Masrafsız ve dijital bankacılık yaklaşımını KOBİ müşterileri için de geliştirmeye devam eden ING Türkiye, 7/24 ücretsiz EFT, havale ve FAST işlemleri, ticari kredi ile başvurulabilen aidatsız ticari kredi kartı ve nakit iade fırsatlarıyla işletmelerin günlük bankacılık işlemlerinden kaynaklanan maliyet yükünü azaltmayı hedefledi. Dijital kanallar üzerinden, şubeye gitmeye gerek kalmadan müşteri olma imkânı da sunan ING, KOBİ’lerin finansal süreçlerini sadeleştirmelerine ve işlerine daha fazla odaklanmalarına destek olmaya devam etti.

        ING MOBİL, YATIRIM PLATFORMU OLARAK GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

        ING Türkiye, yatırım deneyimini daha kolay ve zahmetsiz hale getirmek amacıyla ING Mobil’i kapsamlı bir yatırım platformu olarak geliştirmeyi sürdürdü. ING Grubu’nun global ağından ve uzmanlığından güç alan banka, yatırımcıların farklı yatırım araçlarını tek platform üzerinden takip edebildiği, analiz edebildiği ve karşılaştırabildiği bütüncül bir deneyim sunarken, genç yatırımcıların finansal dünyayla erken yaşta tanışmasını destekleyen GNZ Fonu gibi yenilikçi uygulamalarla yatırım alanındaki dönüşümüne katkı sağladı.

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