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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 29,59 arttı

        İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 29,59 arttı

        Ağustos ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 29,59, aylık ise yüzde 2,04 arttı

        Giriş: 09 Ekim 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        İnşaat maliyeti yüzde 29,59 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,73 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,82 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,20 arttı.

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        Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 28,94 arttı, aylık yüzde 1,59 arttı

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,59 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,00 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,89 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,76 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,05 arttı.

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        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 31,68 arttı, aylık yüzde 3,46 arttı

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,46 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,68 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,95 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,55 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 31,65 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,74 arttı.

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        #İnşaat maliyet endeksi
        #TÜİK
        #bina
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