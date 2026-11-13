İş dünyası, rekabetin yeni stratejilerini konuşacak

SEDEFED 18. Rekabet Kongresi, “Rekabetin Yeni Stratejileri” temasıyla, Akbank ana sponsorluğunda 2 Aralık 2026’da Sabancı Center’da gerçekleşecek. Kongrede; SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TGDF Başkan Yardımcısı Melih Şahinöz, Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve Akbank CEO’su Kaan Gür ile sivil toplum, iş dünyası ve kamu sektörünün birçok önemli temsilcisi konuşmalarıyla yer alacak. Gün boyunca farklı sektörlerden iş insanları oturumlarda görüşlerini paylaşacak.

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İlk oturumda “Özel Sektörün Rekabet Manifestosu: Yeni Ekonomide Konumlanma ve Dönüşüm” başlığı altında özel sektörün değişen ekonomik düzende rekabet gücünü koruması ve geliştirmesi için izlenmesi gereken stratejiler ele alınacak. “KOBİ’ler: Dayanıklılık, Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme ve Yeni Nesil Büyüme Modelleri” başlıklı oturumda ise KOBİ’lerin değişen ekonomik koşullara uyum kapasitesi ve yeni büyüme yaklaşımları değerlendirilecek.

“Sektörlerin Rekabet Fotoğrafı: Yeni Ekonomide Tüketici, Trend ve Dönüşüm Analizi” oturumunda tüketici davranışları ve dönüşen pazar dinamikleri ele alınacak. “İnsan Sermayesi: Liderlik, Yetenek ve Geleceğin Rekabeti İçin İş Gücü” başlıklı oturumda ise liderlik, yetenek yönetimi ve geleceğin iş gücünün rekabet gücündeki rolü tartışılacak.

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Kongrenin devamında “Savunma Sanayii: Türkiye’nin Stratejik Teknoloji Üssü ve Küresel Rekabet Gücü” başlığı altında savunma sanayiinin teknoloji ve küresel rekabet açısından taşıdığı önem değerlendirilirken; “Türkiye’nin Küresel Ölçekli Başarı Hikâyeleri” oturumunda ise Türkiye’den başarı örnekleri paylaşılacak.

“Hayatın Renkleri: Gastronominin Yeni Ekonomisi – İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Küresel Rekabet” oturumunda gastronomi sektörünün yenilikçilik ve sürdürülebilirlik eksenindeki dönüşümü ele alınacak. Kongrenin son oturumu “Longevity: İnsan Biyolojisinde Rekabet – Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Bilimi” kapsamında ise uzun ve sağlıklı yaşamın bilimsel boyutları değerlendirilecek.

Ayrıca SEDEFED 2026 Rekabet Ödülleri de kongre kapsamında sahiplerini bulacak. Yenilikçilik ve rekabetçilik kültürünün güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlayan ve “Üretim ve Ürün İnovasyonu”, “Dijitalde Yenilikçi Rekabet”, “Rekabetçi Değer Yaratan İnovasyon” “Rekabette Sürdürülebilirlik” ve “Yapay Zeka ile Rekabet Gücü” olmak üzere beş ayrı kategoride sahiplerini bulacak olan ödüllere, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm sermaye şirketleri için başvurular devam ediyor. Rekabet Ödülleri kapsamında ayrıca Jüri Özel Ödülü verilecek.

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SEDEFED Başkanı Emine Erdem: “Ortak akılla geleceğin rekabet anlayışına yön vermek mümkün”

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, kongreye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Küresel ekonomide rekabetin kuralları yeniden şekilleniyor. Artık rekabet gücünü üretim kapasitesi ve maliyet avantajının yanında; teknoloji, inovasyon, sürdürülebilirlik ve nitelikli insan kaynağı belirliyor. Türkiye’nin bu dönüşüme yön veren bir ülke olmasının yolu da özel sektörün dönüşüm kapasitesini güçlendirmekten, KOBİ’leri desteklemekten ve yenilikçi büyüme modellerini yaygınlaştırmaktan geçiyor. SEDEFED olarak düzenlediğimiz 18. Rekabet Kongresi’nde iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcileri bir araya getirerek Türkiye’nin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek stratejileri tartışacağız. Ortak akılla geleceğin rekabet anlayışına yön vermek mümkün” dedi.