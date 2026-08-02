İstanbul'da enflasyon yüzde 35.2

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi'nin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, kentte temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 2,06, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,55 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı ise perakende fiyatlarda yüzde 35,20 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatlarda yüzde 25,15 oldu.

İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış oranı temmuzda bir önceki aya göre en yüksek yüzde 9,77 ile sağlık harcamaları grubunda görüldü. Onu yüzde 4,42 ile ulaştırma, yüzde 3,69 ile haberleşme, yüzde 2,50 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,01 ile konut, yüzde 1,60 ile ev eşyası, yüzde 1,54 ile lokanta ve oteller, yüzde 1,47 ile eğitim, yüzde 1,30 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 1,03 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0,77 ile alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubu izledi.

Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise yüzde 0,66 azalış kaydedildi.

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İstanbul'da temmuz ayı fiyat endeksinin belirlenmesinde, sağlık, ulaştırma ve haberleşme harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı fiyat değişimleri etkili oldu.

Eğlence ve kültür ile konut harcama gruplarında piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda mevsimsel etkiler, giyim ve ayakkabı grubunda ise aşağı yönlü fiyat değişimleri endeks üzerinde belirleyici oldu.

Temmuzda bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 7,02 ile kimyevi maddeler olurken, onu yüzde 2,97 ile gıda maddeleri, yüzde 2,66 ile yakacak ve enerji maddeleri, yüzde 1,37 ile mensucat, yüzde 1,29 ile inşaat malzemeleri ve yüzde 1,26 ile madenler izledi.

İşlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 4,79 azalış kaydedildi.

En yüksek yıllık artış ise yüzde 35,89 ile madenler grubunda görüldü. Bu grubu yüzde 27,69 ile gıda maddeleri, yüzde 26,56 ile inşaat malzemeleri, yüzde 23,01 ile yakacak ve enerji maddeleri, yüzde 14,55 ile mensucat, yüzde 14,17 ile işlenmemiş maddeler ve yüzde 10,04 ile kimyevi maddeler takip etti.