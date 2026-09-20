Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Enerji
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.284,42 %-1,67
        DOLAR 48,7779 %0,09
        EURO 56,0574 %0,03
        GRAM ALTIN 6.865,89 %0,94
        BITCOIN 80.416,00 %-0,87
        FAİZ 40,11 %-1,23
        GÜMÜŞ GRAM 103,93 %1,69
        GBP/TRY 65,3752 %0,21
        EUR/USD 1,1486 %0,09
        BRENT PETROL 99,75 %-0,86
        ÇEYREK ALTIN 11.225,72 %0,94
        Haberler Ekonomi Enerji İklim krizi ve jeopolitik gerilimler alternatif yakıtlara yönelimi hızlandırıyor

        İklim krizi ve jeopolitik gerilimler alternatif yakıtlara yönelimi hızlandırıyor

        Hidrojen, uzun menzil ve yüksek kullanım gerektiren ağır taşımacılıkta fosil yakıtlara alternatif olurken, yakıt hücreli araçlar verimlilik ve maliyet avantajı potansiyeliyle öne çıkıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 16:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Jeopolitik gerilimler alternatif yakıtlara yönlendiriyor

        Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan ve Orta Doğu'da ABD/İsrail-İran Savaşı ile devam eden jeopolitik sorunların petrol fiyatlarını artırmasıyla akaryakıt maliyetleri yükselirken, elektrikli ve hidrojenli ulaşım çözümlerine yönelik ilgi de güçleniyor.

        Öte yandan, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ulaştırma sektörünün karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik çalışmaları da elektrikli ve hidrojenli araçlar başta olmak üzere alternatif ulaşım çözümlerinin yaygınlaşmasına destek oluyor.

        Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre küresel elektrikli otomobil satışlarının yıl sonunda yaklaşık 23 milyon olması beklenirken, alternatif kaynaklı ulaşım araçlarına talebin artması bekleniyor.

        REKLAM

        Hidrojen talebi ve altyapısının geliştirilmesi kilit önemde

        Alternatif kaynaklı ulaşım araçlarıyla ilgili çalışmalar da dünya genelinde hız kesmeden devam ediyor.

        İsveç merkezli Scania ile Japon otomotiv markası Toyota'nın Pilot Partner programı kapsamında 40 ağır hizmet aracına üçüncü nesil hidrojen yakıt hücresi sistemleri sağlaması ve bu sistemle çalışan elektrikli kamyonların lojistik operasyonlarındaki performansını değerlendirdiğini duyurmasıyla otomotiv sektöründe bu yakıt türüne ilgi arttı.

        Toyota Motor Corporation Yönetici Başkan Yardımcısı Hiroki Nakajima, şirketin resmi internet sitesinde duyurduğu açıklamasında, ağır taşımacılığın hidrojen talebi ve altyapısının geliştirilmesinde kilit öneme sahip olduğunu belirterek, uzun menzil, yüksek kullanım oranı ve operasyonel verimliliğin kritik olduğu uygulamalarda hidrojenin uygun bir çözüm olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Nakajima, Toyota'nın üçüncü nesil yakıt hücresi sisteminin Scania müşterilerinin lojistik operasyonlarına entegre edilmesiyle hidrojenli mobilitenin Avrupa ağır taşımacılık sektöründeki rolünü artırmaya yönelik önemli bir adım atıldığını kaydetti.

        Scania Teknolojiden Sorumlu Üst Yöneticisi Sara Forsberg de işbirliğiyle yakıt hücresi teknolojisinin zorlu gerçek dünya taşımacılık operasyonlarındaki performansını değerlendirme fırsatı bulacaklarını belirtti.

        "Demiryollarında yeşil hidrojen güçlü bir alternatif"

        Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, AA muhabirine, iki dünya devinin hidrojenli taşımacılık alanındaki söz konusu işbirliğinin yeşil dönüşüm hassasiyetinin önemli bir örneği olduğunu söyledi.

        REKLAM

        İklim krizinin sosyal etkileri kadar ekonomik zararının da kurumlar ve ülkeleri kolektif çabaya yönlendirdiğine işaret eden Günay, "Krizin sebebi, temelde karbon emisyonu, bunun da yüzde 72 oranında müsebbibi enerji sektörüdür. Bir seçenekten zorunluluğa dönüşen yeşil dönüşüm sürecinde, yeşil hidrojen en değerli alternatifler arasındadır. Yeşil hidrojen, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen temiz elektrik vasıtasıyla üretilir, karbon salımı sıfırdır. Bu nedenle, yeşil hidrojen mutlaka günlük hayatımıza kadar ekonominin tüm süreçlerinde yer alacaktır, almaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Günay, Türkiye'nin de bu alanda hız kesmeden çalıştığını ve hidrojenli lokomotifler için İngiltere ile anlaşma sağladığını, demiryollarında yeşil hidrojenin güçlü bir alternatif olduğunu anlattı.

        H2DER üyesi Biga H2'nin, Toyota-Scania işbirliğine benzer bir yerel girişim içinde olduğunu aktaran Günay, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Pilot bir uygulama ile hidrojenle çalışan ağır vasıtalar üretimi için çalışma başlamıştır. Hidrojen maliyeti ve istasyon kullanım oranı aşılabilir handikaplardır. Kamu kararlılığı, mevzuatın hızla tamamlanmasını sağlayacaktır. Fiyat konusu da temiz enerji için özel teşvik ve desteklerle gelişecektir. Yaklaşık 200 kilometrede bir dolum istasyonu öngörülmektedir. Başlangıç, bu sektörde çok yönlü gelişim sağlayacaktır. Çok uluslu işbirliği, temel çözüm maddeleri arasındadır. Bu nedenle, Alman H2Global Vakfı ile H2DER arasında imzalanacak işbirliği protokolü güçlü örnek olacaktır. H2Global Vakfı, temiz hidrojen ve diğer düşük karbonlu ürünlere yönelik pazarların oluşumunu hızlandırmak üzere kuruldu. Uzak Doğu'da gördüğümüz işbirliği örneği, aslında küresel ölçekte, enerji ve taşımacılığın temiz enerjiyle ilişkisinin ne yönde ilerlediğini göstermektedir."

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hidrojen
        #enerji
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Beşiktaş milli araya lider girmek istiyor!
        Beşiktaş milli araya lider girmek istiyor!
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        "Ağır yenilginin baş sorumlusu"
        "Ağır yenilginin baş sorumlusu"
        Açıklama yaparken ağladı
        Açıklama yaparken ağladı
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "Beş kere de evlenebilirim"
        "Beş kere de evlenebilirim"
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı
        İran: ABD savaşı yeniden başlatmayı planlıyor
        İran: ABD savaşı yeniden başlatmayı planlıyor
        Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Pikachu Dünya'ya geri döndü
        Pikachu Dünya'ya geri döndü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti