Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2026 yılı ekim ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 artarak 2 trilyon 920,9 milyar TL oldu.

Kartlı ödeme işlem adedi de aynı dönemde yüzde 10 artışla 1 milyar 976,3 milyon olarak gerçekleşti.

KREDİ KARTIYLA 2,5 TRİLYON TL’YE YAKIN ÖDEME

Ekim ayında kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 32 artarak 2 trilyon 471,4 milyar TL'ye ulaştı. Banka kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 40 artışla 440,6 milyar TL olurken, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler yüzde 62 azalarak 8,9 milyar TL'ye geriledi.

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İşlem adetlerinde ise kredi kartları yüzde 11 artışla 1 milyar 138,1 milyon, banka kartları yüzde 12 artışla 801,3 milyon adet oldu. Ön ödemeli kartlarla gerçekleştirilen işlem sayısı ise yüzde 37 düşüşle 36,8 milyona indi.

İNTERNETTEN ÖDEMELER 867 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

İnternetten kartlı ödemelerde de büyüme sürdü. Ekim ayında internet üzerinden yapılan kartlı ödemelerin tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 artarak 866,9 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 30 oldu.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen kartlı ödeme işlem adedi ise yıllık bazda yüzde 14 artışla 272 milyona ulaştı.

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HER 5 MAĞAZA İÇİ ÖDEMEDEN 4'Ü TEMASSIZ

Mağaza içi alışverişlerde temassız ödeme kullanımı da yüksek seyrini korudu. Ekim ayında temassız ödeme adedi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 1 milyar 309,9 milyona çıktı. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 41 yükselişle 1 trilyon 25,2 milyar TL oldu.

Böylece mağaza içi kartlı ödemelerin yüzde 81'i temassız yöntemle gerçekleştirildi.

TOPLAM KART SAYISI 482 MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye'de ekim ayı itibarıyla toplam kart sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak 481,7 milyona ulaştı.

Kredi kartı sayısı yüzde 11 artışla 156 milyona, banka kartı sayısı yüzde 5 yükselişle 226,8 milyona çıktı. Ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 8 azalarak 98,9 milyon oldu.