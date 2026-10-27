KKB Hackathon’da fikirler yarıştı

KKB’nin, gençlerin teknoloji üretimine katılımını desteklemek ve Türkiye’nin teknoloji ekosistemine yeni yetenekler kazandırmak amacıyla düzenlediği hackathon, 17 Ekim’de MEXT Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen finalle tamamlandı.

Bu yıl “Agentic Data Analytics” temasıyla düzenlenen yarışmada gençler, yapay zekâ ajanlarından yararlanarak veriyi analiz eden, anlamlı içgörüler üreten ve iş süreçlerine değer katabilecek çözümler geliştirdi. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden 1.805 öğrencinin 522 takımla başvurduğu hackathon, gençlere sunulan teknolojik altyapı ve sektörün deneyimli isimlerinin desteğiyle projelerini geliştirme ve uygulama fırsatı sundu.

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GENÇLERE TEKNOLOJİ VE UZMAN DESTEĞİ

KKB, hackathon boyunca veri ve teknoloji birikiminin yanı sıra altyapısını da gençlerin kullanımına açtı. Katılımcılar, KKB’nin yerli ve güvenli bulut altyapısı Kloudeks üzerinden sunulan büyük dil modeli (LLM) ve embedding gibi yapay zekâ servislerinden ücretsiz yararlandı. Böylece projelerinde kullanacakları teknolojilere erişerek çözümlerini geliştirme ve demolarını hazırlama imkânı buldu.

Başvurular arasından seçilen 60 takım, iki haftalık yarı final sürecinde KKB’nin deneyimli mentorlarıyla birlikte çalıştı. Teknik bilgi ile uygulama deneyimini bir araya getiren bu sürecin ardından finale kalan 14 takım, geliştirdikleri çözümleri jüriye sundu.

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GEÇEN YIL YARIŞTILAR, BU YIL YARIŞMANIN ALTYAPI TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRDİLER

KKB Hackathon’un gençlere açtığı fırsatlar, bu yıl yarışmanın kendi değerlendirme sürecine de yansıdı. Geçen yıl finale kalan ve ardından KKB bünyesine katılan gençler, bu yıl hackathonda kullanılan yapay zekâ tabanlı değerlendirme sistemini geliştirdi.

Geçen yıl yarı finalistlerin değerlendirilmesinde yararlanılan yapay zekâ yaklaşımı, bu yıl başvurudan finale kadar tüm aşamaları destekleyecek şekilde genişletildi. Mentor değerlendirmeleri, kod kalitesi ve demo performansı gibi farklı parametreleri analiz eden sistem, değerlendirmelerin daha sistematik ve tutarlı biçimde yürütülmesine katkı sağladı.

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Geçen yıl finalist olan gençlerin bu yıl yarışmanın değerlendirme sistemini geliştirmesi, KKB’nin gençlere birlikte üretmeye devam edebilecekleri fırsatlar sunduğunu gösterdi.

YAPAY ZEKÂYLA ÜRETEN GENÇLERE TOPLAM 875 BİN TL ÖDÜL

Finalde takımlar, projelerini ve demolarını BDDK Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aydın, KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ve KKB’nin farklı uzmanlık alanlarından üst düzey yöneticilerinin yer aldığı jüriye sundu.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Uçan Hamsiler takımı 200 bin TL’lik birincilik ödülüne layık görüldü. Agen’t takımı 150 bin TL’lik ikincilik ödülünü kazanırken, üçüncülüğü paylaşan CsMain, Optimizrah ve Swarm Mind takımların her biri 100 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Finale kalan diğer dokuz takıma ise 25 bin TL’lik motivasyon ödülü verildi.

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“GENÇLERE TEKNOLOJİYİ ÜRETEBİLECEKLERİ BİR ALAN AÇIYORUZ”

KKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Nil Durukanoğlu, hackathonun gençlerin potansiyelini üretime dönüştürmelerine sağladığı katkıyı şöyle değerlendirdi:

“Gençlerimizin yapay zekâya duyduğu ilgiyi, kendi çözümlerini geliştirebilecekleri bir deneyime dönüştürmek istiyoruz. Bunun için teknolojiye erişim kadar, deneme fırsatı bulmalarını ve deneyimli uzmanlarla birlikte çalışmalarını da önemsiyoruz. KKB Hackathon’da altyapımızı ve birikimimizi gençlerle paylaşarak fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir alan açıyoruz. Onlar da veriye farklı sorular soruyor, yeni yaklaşımlar geliştiriyor ve ortaya somut projeler koyuyorlar. Bu süreçte kazandıkları deneyimi, gelecekte üstlenecekleri roller için değerli bir başlangıç olarak görüyoruz.”

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Hackathonun gençlerle kurulan uzun vadeli bağ açısından da önem taşıdığını belirten Durukanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen yıl finalist olan on üç arkadaşımız bugün KKB’de bizimle birlikte çalışıyor. Hatta bu yıl yarışmanın yapay zekâ tabanlı değerlendirme sistemini de geliştirdiler. Bir yıl önce kendi projelerini anlatan gençlerin bugün bir KKB’li olarak, yarışmaya yeni katılan adayların yolculuğuna katkı sunması bizim için çok kıymetli. Gelenekselleştirmeyi hedeflediğimiz KKB Hackathon’un başarısını, gençlerle kurduğumuz bu özel bağda ve bu bağı birlikte üreterek kalıcı hâle getirebilmemizde görüyoruz. KKB olarak 30 yılı aşkın veri ve teknoloji birikimimizle gençlerin gelişimini desteklemeye ve Türkiye’nin teknoloji üretme kapasitesine katkı sunmaya devam edeceğiz.”