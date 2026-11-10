Koç Holding'den 9 ayda 2,7 milyar dolar yatırım

Finansal sonuçları değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Topluluğun çeşitlendirilmiş portföy yapısının ve uzun vadeli yatırım yaklaşımının önemine dikkat çekti. Çakıroğlu, “Zorlu küresel ekonomik koşullara ve artan rekabete rağmen uzun vadeli yatırım yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İhtiyatlı finansal yönetim anlayışımız ve güçlü bilançomuz sayesinde finansal dayanıklılığımızı korurken geleceğe yönelik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Türkiye’deki üretim ve teknoloji geliştirme kapasitemizi artırıyor, uluslararası pazarlardaki fırsatları değerlendiriyoruz” dedi.

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“ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ TEKNOLOJİ VE VERİMLİLİK ODAKLI YATIRIMLARLA GELİŞTİRİYORUZ”

Çakıroğlu, Topluluğun, üretim kapasitesini, teknoloji ve verimlilik odaklı yatırımlarla geliştirmeye devam ettiğini belirterek şöyle konuştu: “Bu doğrultuda Tofaş, 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği K9 projesinde seri üretime başladı. Yıllık 100 bin adetlik bitmiş araç kapasitesine sahip proje kapsamında, banttan indirilen ilk model, Türkiye hafif ticari araç pazarının en önemli modellerinden Fiat Dobló olurken, Citroën Berlingo, Opel Combo, Peugeot Rifter ve Peugeot Partner modelleri de Bursa'da üretilecek. Bu yatırımı, Türkiye otomotiv sanayisindeki üretim ve mühendislik birikiminin uluslararası rekabet gücünü destekleyen önemli bir adım olarak görüyoruz.

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Arçelik'in 2021 yılında 78,3 milyon euro bedelle bünyesine kattığı Manisa üretim kampüsü içerisinde son 5 yılda yaptığı yaklaşık 200 milyon euro yatırımla devreye aldığı Çamaşır Makinesi İşletmesi de bu yaklaşımımızın somut örneklerinden biri. İleri otomasyon sistemleri ve veri odaklı teknolojilerle donatılan tesis, operasyonel verimliliğimizi artırırken uluslararası pazarlardaki konumumuzu destekleyecek. Türkiye'deki üretim ve Ar-Ge birikimimizi yeni nesil teknolojilerle buluşturmaya devam ediyoruz.”

“OPERASYONEL KAPASİTEMİZİ VE REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRMAYA ODAKLANIYORUZ”

Koç Topluluğu'nun farklı sektörlerdeki stratejik adımlarına değinen Çakıroğlu, operasyonel kapasiteyi ve rekabet gücünü artırmaya odaklandıklarını belirtti: “Otokar'ın yaklaşık 1,47 milyar dolar tutarındaki zırhlı araç ihracatı ve entegre lojistik destek sözleşmesi, mühendislik ve üretim yetkinliklerimizin uluslararası ölçekteki karşılığını gösteriyor.”

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Çakıroğlu, Tüpraş'ın ülkemizin enerji güvenliğine kesintisiz katkı sağlarken güçlü operasyonel performansını yılın ilk dokuz ayında da sürdürdüğünü belirterek, "Küresel enerji piyasalarında dalgalanmaların devam ettiği bu dönemde Tüpraş, yüksek kapasite kullanımı, esnek ham petrol tedarik yapısı, güçlü lojistik altyapısı ve operasyonel çevikliği sayesinde faaliyetlerini başarıyla sürdürdü. Farklı coğrafyalardan gerçekleştirdiği ham petrol tedariki, etkin ürün optimizasyonu ve operasyonel mükemmeliyet odağıyla hem ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya hem de tüm paydaşları için değer yaratmaya devam etti.” dedi.

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Turizm alanındaki gelişmelere de değinen Çakıroğlu, kapsamlı bir yenilemenin ardından yeniden kapılarını açarak 30 Eylül'de tüm kanallardan müşteri kabulüne başlayan Divan Talya'nın Antalya'nın nitelikli konaklama altyapısına katkı sağladığını belirterek, “Antalya'nın simge yapılarından Divan Talya'yı yeniden turizme kazandırdık. Bu, Türkiye'nin turizm potansiyeline duyduğumuz güvenin ve uzun vadeli yatırım anlayışımızın bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

“İKLİM DÖNÜŞÜMÜNÜ SANAYİMİZİN GELECEĞİ AÇISINDAN STRATEJİK GÖRÜYORUZ”

Sürdürülebilirlik ve enerji dönüşümüne yönelik çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Çakıroğlu, iklim hedeflerinin Topluluğun uzun vadeli öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlendiğini ve Koç Holding'in COP31 Küresel İş Ortağı olduğunu hatırlatan Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Koç Holding olarak COP31 Küresel İş Ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede özel sektörün yatırım, teknoloji geliştirme ve iş birliği kapasitesinin önemli bir rol üstlendiğine inanıyoruz. New York İklim Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz temaslarda da vurguladığımız gibi, düşük karbonlu ekonomiye geçişte somut ilerleme kaydedebilmek için ortak hareket etmek gerekiyor. Koç Topluluğu olarak sürdürülebilirliği uzun vadeli değer yaratma anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyor; enerji verimliliği, yenilenebilir kaynaklar ve düşük karbonlu teknolojilere yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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Bu yaklaşımımızın somut örneklerinden birini de Entek’in yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları oluşturuyor. Entek, inşaat çalışmaları devam eden projeleriyle yurt içi ve yurt dışında ilave yenilenebilir enerji kapasitesini devreye almaya hazırlanıyor. Bu yatırımlarla, yenilenebilir enerji üretimini artırmanın yanı sıra enerji sisteminin esnekliğini ve arz güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu yatırımların, düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırarak daha sürdürülebilir bir enerji geleceğine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

COP31'i, düşük karbonlu dönüşümü hızlandıracak somut adımların atılması ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz.”

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“İKİNCİ YÜZYILIMIZDA DA ÜLKEMİZ İÇİN DEĞER YARATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Koç Topluluğu'nun 100 yıllık birikiminin gelecek dönem hedeflerine güçlü bir temel oluşturduğunu belirten Çakıroğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Koç Holding olarak Fortune Global 500 listesinde 25 yıldır kesintisiz yer alan tek Türk şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün 60'tan fazla ülkedeki faaliyetlerimiz ve 155'i aşkın ülkeye ulaşan ihracatımızla Türkiye'nin sanayi gücünü dünyaya taşıyoruz. İkinci yüzyılımızda da teknolojiye, insan kaynağına ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik alanlara yatırım yaparak küresel ölçekte rekabet eden şirketlerimizi daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Ülkemizde üretmeye, yatırım yapmaya ve Türkiye'nin geleceğine değer katmaya devam edeceğiz.”