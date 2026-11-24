ABD ve Avrupa merkezli önde gelen yatırım bankaları ile varlık yönetim şirketlerinin 2027 görünüm raporlarından derlediği bilgilere göre, yeni yılda küresel piyasaların yönünü yapay zeka harcamalarının karlılığa dönüş hızı ile borçlanma faizleri belirleyecek.

Orta Doğu’daki gerilimlerin tetiklediği enerji şokuna ve yeniden faiz artışına yönelen merkez bankalarına rağmen 2026 yılını dirençli geçiren dünya ekonomisi, 2027’ye güçlü teknoloji yatırımlarının rüzgarıyla giriyor. Ancak bankaların ortak analizine göre yeni yılın ana gündem maddesi, artık yalnızca ekonomik büyüme hızı değil, bu büyümeyi finanse edecek sermayenin maliyeti olacak.

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YAPAY ZEKA YATIRIMLARININ 1,8 TRİLYON DOLARA ULAŞMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Goldman Sachs’ın 2027 küresel makro görünüm raporuna göre, enerji fiyatlarındaki gerileme ve hız kesmeyen yapay zeka sermaye harcamalarının sıkılaşan finansal koşulları dengeleyeceği ve küresel ekonominin yüzde 2,8 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Küresel nominal yapay zeka yatırımlarının 2026'daki 1,1 trilyon dolar seviyesinden 2027'de 1,8 trilyon dolara ulaşacağını öngören banka, bu harcamaların küresel büyümeye 0,4 puan, ABD ekonomisine ise ölçüm sapmaları düzeltildiğinde 0,6 puan katkı sağlayacağını hesaplıyor.

Raporda, İran savaşı kaynaklı yeni bir enerji şoku, yüksek bütçe açıklarının tahvil getirilerini sert yukarı itmesi ve yarı iletken tedarikindeki kapasite kısıtları temel aşağı yönlü riskler olarak sıralanıyor.

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TAHVİL YATIRIMCILARININ YENİDEN BELİRLEYİCİ GÜÇ KONUMUNDA OLMASI BEKLENİYOR

J.P. Morgan Varlık Yönetimi’nin "2027 Yatırım Görünümü" raporunda ise küresel ekonomideki ana temanın "sermaye rekabeti" olduğu vurgulanıyor.

Rapora göre, yalnızca ABD'li 5 büyük bulut ve teknoloji şirketinin 2027 ve 2028 yıllarında yapay zeka altyapısına 1 trilyon doların üzerinde sermaye harcaması yapması bekleniyor.

J.P. Morgan stratejistleri, 2027'de piyasaların odağının yapay zeka altyapısını "inşa etmekten" bu teknolojiyi "kullanmaya ve kara dönüştürmeye" kayacağına dikkati çekiyor.

Teknoloji şirketlerinin serbest nakit akışları artan yatırımlar nedeniyle negatife dönerken, borçlanma piyasalarına daha fazla başvurduklarına işaret ediliyor.

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Tahvil yatırımcılarının artık sermayeyi kimin hangi maliyetle alacağını belirleyen asıl güç konumuna yükseldiği ortaya konuluyor.

Avrupa borsalarının ise bu teknolojiyi kullanarak verimlilik artıracak sektörlere sahip olması ve Almanya'nın mali teşvikleri sayesinde 2027'de pozitif ayrışabileceği öngörülüyor.

NAKİT OLUŞTURMA GÜCÜ YÜKSEK ŞİRKETLER AVANTAJINI KORUYACAK

Morgan Stanley Research tarafından yayımlanan "2027 Küresel Yatırım Görünümü" raporunda da yapay zeka ve ilgili altyapı harcamalarının 2027'de 1,7 trilyon dolara ulaşacağı öngörülerek, yatırımcılara riskli varlıklara yönelirken güçlü bilançoya sahip şirketleri seçmeleri tavsiye ediliyor.

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Rapora göre, ABD ara seçimlerinin geride kalması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası tepki fonksiyonunun daha net anlaşılmasıyla belirsizlikler azaldı.

S&P 500 endeksinin gelecek 12 ayda yaklaşık yüzde 15 yükselerek 8.700 puana ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yüksek borçlanma maliyetlerinin zayıf bilançolu şirketleri zorlaması, buna karşın nakit oluşturma gücü yüksek teknoloji devlerinin avantajını koruması bekleniyor.

AVRUPA'DA SEÇİM TAKVİMİ VE FRANSA'NIN BÜTÇE AÇIĞI MERCEK ALTINDA

Hollandalı bankacılık grubu ING’nin "Güç Oyunu" başlıklı 2027 raporunda ise yeni yılın siyasi ve ekonomik güç mücadelelerine sahne olacağı vurgulanıyor.

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Raporda, Orta Doğu'daki gerilimlerin yatışmasıyla Brent petrolün varil fiyatının 2027'de ortalama 77 dolara gerileyeceği ve enerji şokunun hafiflemesiyle enflasyonun soğuyacağı öngörülüyor.

Ancak ING, Goldman Sachs ve J.P. Morgan raporlarının tamamında, 2027 baharında yapılacak seçimler öncesinde Fransa’nın yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen bütçe açığının Avro Bölgesi tahvil piyasaları için en kritik stres testi olacağına dikkat çekiliyor.

Goldman Sachs, Fransa ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki makasın yaklaşık 150 baz puana açıldığına işaret ederken, ING bu farkın 200 baz puanı aşması halinde krizin İtalya gibi diğer borçlu ülkelere sıçrayabileceği uyarısında bulunuyor.

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Söz konusu raporlarda, hükümetlerin savunma ve altyapı harcamaları ile artan faiz yükü arasında sıkıştığı, tahvil piyasalarının ise artık mali disiplinden uzaklaşan ülkelere "açık çek" vermeyeceği vurgulanıyor.

MERKEZ BANKALARI YILI FAİZ ARTIŞIYLA KAPATIP 2027 SONUNDA İNDİRİME DÖNEBİLİR

Para politikası cephesinde ise raporlar büyük merkez bankalarının 2026 sonu ve 2027 başında enflasyon risklerine karşı temkinli duruşunu koruyacağına, ancak yılın ikinci yarısından itibaren rotayı yeniden gevşemeye kıracağına işaret ediyor.

Goldman Sachs, kalıcı enflasyon baskıları nedeniyle Fed'in aralık ayında ve Mart 2027'de birer faiz artışına daha gideceğini, ancak gümrük tarifelerinin baz etkisinin çıkması ve enerji fiyatlarının gevşemesiyle Aralık 2027'de faiz indirimlerine başlayarak 2028'de politika faizini yüzde 3,25-3,50 aralığına çekeceğini öngörüyor.

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ING ise Fed'in aralık ayındaki artışın ardından 2027'nin büyük bölümünde beklemede kalacağını ve yıl sonunda faizi yüzde 4 seviyesine indireceğini tahmin ediyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aralık ayında son bir faiz artışına gitmesinin ardından Avro Bölgesi'ndeki zayıf büyüme görünümü ve sınırlı ücret baskıları nedeniyle 2027 boyunca faizleri sabit tutacağı belirtiliyor.

Hem Goldman Sachs hem de ING, ECB'nin 2027'nin son çeyreğinde faiz indirimine giderek mevduat faizini yüzde 2,50 seviyesine çekebileceğini, Goldman Sachs'ın analizine göre ise oranın nihai olarak yüzde 2,25'e gerileyebileceğini öngörüyor.

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İngiltere'de ise enerji faturalarındaki artışın enflasyonu yüzde 4'ün üzerine taşıması nedeniyle İngiltere Merkez Bankasının (BoE) Şubat 2027'de faizini yüzde 4,25'e yükseltmesi bekleniyor.

ING, soğuyan iş gücü piyasası sayesinde BoE'nin Kasım 2027'de faiz indirimine başlayabileceğini tahmin ederken, Goldman Sachs indirimlerin 2028'e sarkabileceği görüşünde.

Küresel eğilimin aksine yüzde 2'lik enflasyon hedefini yakalayan Japonya'da Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikasında normalleşme adımlarını sürdürerek aralık ve mart aylarında faiz artışlarıyla politika faizini yüzde 1,75-2,00 bandına taşıyacağı öngörülüyor.

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İç talepteki zayıflık ve emlak sektöründeki daralmayla mücadele eden Çin'de ise Çin Halk Bankasının (PBoC) gevşek para politikasını sürdürerek 2027 ortasında faiz indirimine gideceği ifade ediliyor.