MediaMarkt Türkiye'den "Şahane Kasım" kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2 Kasım'a kadar sürecek kampanyanın ilk fazında, cam silme robotundan elektrikli mopa ve beyaz eşyaya kadar farklı ihtiyaçlara yönelik seçili ürünler tüketicilerle buluşuyor.

Kampanyanın ilk fazında öne çıkan ürünler arasında ECOVACS W2 Pro Omni Cam Silme Robotu 26 bin 999 lira, PHILIPS XV5113/01 OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop 6 bin 699 lira ve ALTUS AL 403 MP E Enerji Sınıfı 3 Programlı Bulaşık Makinesi 14 bin 749 lira fiyatla yer alıyor.

Beyaz eşya kategorisinde ise BOSCH KGN55CWE0N 483L alttan donduruculu No-Frost buzdolabı 47 bin 499 liradan, GRUNDIG GPWM 92633 A enerji sınıfı 9 kilogram kapasiteli 1200 devir çamaşır makinesi de 23 bin 999 liradan tüketicilerin beğenisine sunuluyor. ​​​​​​​

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Kampanyaya Türkiye genelindeki MediaMarkt mağazalarından, markanın çevrim içi alışveriş kanalı ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.