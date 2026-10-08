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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası rezervleri 167,4 milyar dolar oldu

        Merkez Bankası rezervleri 167,4 milyar dolar oldu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 816 milyon dolar azalışla 167 milyar 388 milyon dolar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 14:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Merkez Bankası rezervleri geriledi

        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 2 Ekim itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 1 milyar 237 milyon dolar azalarak 60 milyar 326 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Eylül'de 61 milyar 563 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 578 milyon dolar azalışla 109 milyar 640 milyon dolardan 107 milyar 62 milyon dolara geriledi.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 816 milyon dolar düşüşle 171 milyar 204 milyon dolardan 167 milyar 388 milyon dolara indi.

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        #merkez bankası rezervleri
        #TCMB
        #merkez bankası
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