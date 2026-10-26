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        Haberler Ekonomi Teknoloji Microsoft'tan gönüllü işten ayrılma teklifi

        Microsoft'tan gönüllü işten ayrılma teklifi

        ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, ABD, Kanada, Hindistan ve Birleşik Krallık'taki belirli çalışanlarına yönelik gönüllü işten ayrılma programı başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 23:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Microsoft'tan gönüllü işten ayrılma teklifi

        Microsoft'un İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Amy Coleman'ın şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, programa katılan organizasyonlardaki uygun çalışanlara gönüllü işten ayrılma teklifi sunulacağı bildirildi.

        Mesajda, teklifin şirket dışında bir gelecek düşünen çalışanlara, bu geçişi destek alarak gerçekleştirme seçeneği sunduğu ve katılımcı organizasyonların değişen ihtiyaçlara göre iş gücünü uyarlamasına imkan tanıdığı belirtildi.

        Teklifin ABD, Kanada, Hindistan ve Birleşik Krallık'taki belirli çalışanlara sunulacağı kaydedilen açıklamada, "Sınırlı süreli bu gönüllü program, uygun çalışanlara mali destek ve kariyer planlama kaynakları sağlayarak Microsoft'tan ayrılma fırsatı veriyor." ifadeleri kullanıldı.

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        Uluslararası basında yer alan haberlerde, Microsoft'un yeni program kapsamında yaklaşık 60 bin çalışanına gönüllü işten ayrılma teklifi sunacağı belirtildi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #microsoft
        #ABD
        #teknoloji haberleri
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