“Teknolojiyi Sürdürülebilir Hava Kargo Operasyonlarıyla Birleştirmek” başlıklı söyleşide, MNG Havayolları Teknik Başkanı Mehmet Eyigürbüz ve Airbus Avrupa Bölgesi Dış İlişkiler Başkanı James Sallembien, havacılığın net sıfır emisyon hedefine ulaşmasında izlenebilecek yolları değerlendirdi.

Oturumda, yeni nesil uçaklar ve düşük karbonlu teknolojilerin havacılığın sürdürülebilir dönüşümündeki rolü değerlendirilirken, operasyonel verimliliğin artırılması, hava sahası optimizasyonu, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının yaygınlaştırılması ve karbon dengeleme mekanizmalarının önemi üzerinde duruldu. Net sıfır emisyon hedefine ulaşılabilmesi için teknolojik gelişmelerin sektör paydaşlarının ortak çabalarıyla desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

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MNG Havayolları, “Sürdürülebilir Hava Kargonun Geleceği: İnovasyondan Karbonsuzlaşmaya” başlıklı panelde ise Airbus Çevre ve Sürdürülebilirlik Pazarlama Müdürü Amy Strang, ICAO Çevre Direktör Yardımcısı Tetsuya Tanaka ve İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Kaan Yıldız’ı ağırladı. MNG Havayolları Uyum ve ESG Başkanı Gamze Ete Kuran’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Airbus A350F gibi yeni nesil kargo uçaklarının yakıt verimliliğine katkısı, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının (SAF) kullanımı, operasyonel verimlilik ve emisyonların azaltılmasına yönelik ortak politikaların rolü ele alındı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre; MNG Havayolları, METYX ile birlikte hava kargo, depolama ve lojistik operasyonlarında verimliliği artırmayı amaçlayan METYPAL akıllı palet teknolojisini geliştiriyor. %30 geri dönüştürülmüş hammaddeden üretilen ve geleneksel ahşap paletlere kıyasla en az 25 kat daha uzun kullanım döngüsüne sahip paletler, %40 daha hafif yapısıyla ağırlık avantajı sağlıyor. Her bir palet, yaşam döngüsü boyunca yaklaşık 6 ağacın kesilmesini önlüyor. Konum, rota ve kullanım bilgilerinin dijital olarak takip edilmesine olanak tanıyan teknoloji, lojistik süreçlerin izlenebilirliğini de destekliyor.

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MNG Havayolları, 20 Kasım’a kadar devam edecek COP31 süresince Yeşil Bölge’de yer alan Enerji ve Ulaşım Merkezi’ndeki H2-006 numaralı standında sektör temsilcileriyle buluşarak yeni nesil uçak teknolojileri, yer operasyonları, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir havacılık yakıtları başta olmak üzere hava kargo taşımacılığının çevresel etkilerini azaltmaya yönelik çözüm ve uygulamaları ele alıyor.