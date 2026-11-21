Moody's tarafından düzenlenen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye ekonomilerine dair çevrim içi etkinlikte, bölgesel çalışmaların ülke ekonomilerine ve kredi derecelendirmelerine yansımaları ele alındı.

Perjessy, burada yaptığı konuşmada, çatışmalardan kaynaklanan enerji maliyetlerindeki artışın dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını ve kamu borçlanma maliyetlerindeki gevşemeyi geciktirdiğini kaydetti.

AA'nın haberine göre, Türkiye'deki fon soruşturmasına yönelik soruyu yanıtlayan Perjessy, Moody's'in konuyla ilgili bir araştırma yayımladığını anımsattı.

Perjessy, bu stres senaryosunun belirli fonlar nezdinde sistemik bir risk oluşturduğunu görmediklerini, bu durumun gerek ekonomik kanallar gerekse koşullu yükümlülükler kanalı üzerinden kredi notunu etkilemesini beklemediklerini bildirdi.

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Yetkililerin mesele ciddi bir sorun haline geldiğinde nispeten hızlı harekete geçtiğini dile getiren Perjessy, yine de durumun sermaye piyasası denetimi ve yatırımcı koruma çerçevesindeki boşlukları gözler önüne serdiğini söyledi.

Türk lirasının kontrollü değer kaybının sürdürülebilirliğine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Perjessy, Türk lirasının reel olarak bir miktar değer kazandığını ve ekonominin rekabet gücünü etkilediğini ifade etti.

Perjessy, Türkiye'nin cari açığının ise tarihsel standartlara göre hala nispeten düşük olsa da genişlediğini belirtti.

Merkez bankasının kuru kontrol etmeyi enflasyonu ve enflasyon beklentilerini yönetmenin temel yollarından biri olarak gördüğüne işaret eden Perjessy, bir noktada bu stratejiden çıkılması gerekeceğini kaydetti.

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Perjessy, merkez bankasının bunu yönetebilecek düzeyde döviz rezervine sahip ve bunu yapması için makul bir gerekçesi olduğunu belirtti.