Stellantis, 2026’nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin temmuz-eylül dönemindeki net geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 37,6 milyar euro oldu.

Düzeltilmiş faaliyet kârı 90 milyon eurodan 256 milyon euroya yükselirken, düzeltilmiş faaliyet kâr marjı da 50 baz puan artışla yüzde 0,7’ye çıktı.

Şirket, üçüncü çeyrek sonunda 42,7 milyar euroluk endüstriyel kullanılabilir likiditeye sahip olduğunu bildirdi.

Stellantis CEO’su Antonio Filosa, üçüncü çeyrekte FaSTLane 2030 planının ilk aşamalarının uygulanmaya devam ettiğini, yeni ürünlerin pazara sunulduğunu ve iş birliklerinin hızlandırıldığını belirtti.

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Üretim ve kalite alanlarında da ilerleme kaydedildiğini aktaran Filosa, “Değer Yaratma Programımız da hızla ivme kazandı ve programın olumlu katkılarını bu çeyrekte finansal sonuçlarımızda görmeye başladık” dedi.

Filosa, yıllıklandırılmış 6 milyar euroluk verimlilik hedefinin en az yüzde 40’ını yıl sonuna kadar hayata geçirme yolunda olduklarını söyledi. Şirketin 2026 yılına ilişkin finansal beklentilerini ve 2027’de pozitif endüstriyel serbest nakit akışına ulaşma öngörüsünü koruduğunu belirtti.

İLK DOKUZ AYDA 217 MİLYON EURO NET KAR

Stellantis’in ocak-eylül dönemindeki net geliri yüzde 7 artışla 119,2 milyar euroya ulaştı. Şirket, geçen yılın ilk dokuz ayında açıkladığı 6,8 milyar euroluk net zararın ardından bu yıl 217 milyon euro net kâr elde etti.

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Düzeltilmiş faaliyet kârı 630 milyon eurodan yaklaşık 2 milyar euroya yükselirken, faaliyet kâr marjı yüzde 0,6’dan yüzde 1,7’ye çıktı.

Konsolide sevkiyatlar ise yüzde 7 artarak 4 milyon 244 bin adede ulaştı.

AVRUPA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTTI

Stellantis’in EU30 bölgesindeki bataryalı elektrikli binek otomobil satışları, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 arttı. Leapmotor satışlarının dahil edilmesiyle büyüme yüzde 93’e yükseldi.

Bataryalı elektrikli hafif ticari araç satışları da yüzde 46 arttı. Şirketin bölgedeki toplam satışları yüzde 1 yükselirken, Leapmotor dahil satış artışı yüzde 6 oldu.

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Stellantis’in EU30 pazarındaki payı yüzde 14,8, Leapmotor dahil pazar payı ise yüzde 15,6 olarak gerçekleşti. Şirket, hafif ticari araç pazarında yüzde 26,9 pay elde etti.

Orta Doğu ve Afrika bölgesinde satışlar yüzde 22 gerilerken, net gelir 1,7 milyar euro oldu. Bölgedeki düzeltilmiş faaliyet kâr marjı ise yüzde 13,2’den yüzde 14,6’ya yükseldi.

KUZEY AMERİKA'DA PAZAR PAYI YÜZDE 7,5 OLDU

Kuzey Amerika’da Ram markasının satışları yüzde 30 arttı. Ram 1500 modelinin satışları yüzde 73, Dodge Durango satışları yüzde 14, Chrysler Pacifica satışları ise yüzde 6 yükseldi.

Şirketin Kuzey Amerika’daki pazar payı 10 baz puan artışla yüzde 7,5’e çıktı. ABD’de Stellantis satışları yüzde 0,3 gerilerken, toplam pazar yüzde 0,8 daraldı.

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Stellantis, 2026 genelinde net gelirlerinde orta tek haneli artış, düzeltilmiş faaliyet kâr marjında düşük tek haneli seviyeler ve endüstriyel serbest nakit akışında iyileşme bekliyor. Şirket, 2027 yılında pozitif endüstriyel serbest nakit akışına ulaşmayı hedefliyor.