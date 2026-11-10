Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.742,18 %0,25
        DOLAR 50,2325 %0,10
        EURO 56,3854 %0,00
        GRAM ALTIN 6.585,76 %-1,44
        BITCOIN 74.120,00 %-1,09
        FAİZ 39,37 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 84,69 %-1,65
        GBP/TRY 67,4703 %-0,15
        EUR/USD 1,1225 %0,02
        BRENT PETROL 89,38 %-2,79
        ÇEYREK ALTIN 10.767,72 %-1,44
        Haberler Ekonomi Otomobil Stellantis 6.8 milyar euroluk zarardan kâra döndü

        Stellantis 6.8 milyar euroluk zarardan kâra döndü

        Stellantis'in 2026'nın ilk dokuz ayında net geliri yüzde 7 artarak 119.2 milyar euroya yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 6.8 milyar euro net zarar açıklayan şirket, bu yıl 217 milyon euro net kâr elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 13:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Stellantis zarardan kâra döndü

        Stellantis, 2026’nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin temmuz-eylül dönemindeki net geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 37,6 milyar euro oldu.

        Düzeltilmiş faaliyet kârı 90 milyon eurodan 256 milyon euroya yükselirken, düzeltilmiş faaliyet kâr marjı da 50 baz puan artışla yüzde 0,7’ye çıktı.

        Şirket, üçüncü çeyrek sonunda 42,7 milyar euroluk endüstriyel kullanılabilir likiditeye sahip olduğunu bildirdi.

        Stellantis CEO’su Antonio Filosa, üçüncü çeyrekte FaSTLane 2030 planının ilk aşamalarının uygulanmaya devam ettiğini, yeni ürünlerin pazara sunulduğunu ve iş birliklerinin hızlandırıldığını belirtti.

        REKLAM

        Üretim ve kalite alanlarında da ilerleme kaydedildiğini aktaran Filosa, “Değer Yaratma Programımız da hızla ivme kazandı ve programın olumlu katkılarını bu çeyrekte finansal sonuçlarımızda görmeye başladık” dedi.

        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı

        Filosa, yıllıklandırılmış 6 milyar euroluk verimlilik hedefinin en az yüzde 40’ını yıl sonuna kadar hayata geçirme yolunda olduklarını söyledi. Şirketin 2026 yılına ilişkin finansal beklentilerini ve 2027’de pozitif endüstriyel serbest nakit akışına ulaşma öngörüsünü koruduğunu belirtti.

        İLK DOKUZ AYDA 217 MİLYON EURO NET KAR

        Stellantis’in ocak-eylül dönemindeki net geliri yüzde 7 artışla 119,2 milyar euroya ulaştı. Şirket, geçen yılın ilk dokuz ayında açıkladığı 6,8 milyar euroluk net zararın ardından bu yıl 217 milyon euro net kâr elde etti.

        REKLAM

        Düzeltilmiş faaliyet kârı 630 milyon eurodan yaklaşık 2 milyar euroya yükselirken, faaliyet kâr marjı yüzde 0,6’dan yüzde 1,7’ye çıktı.

        Konsolide sevkiyatlar ise yüzde 7 artarak 4 milyon 244 bin adede ulaştı.

        AVRUPA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTTI

        Stellantis’in EU30 bölgesindeki bataryalı elektrikli binek otomobil satışları, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 arttı. Leapmotor satışlarının dahil edilmesiyle büyüme yüzde 93’e yükseldi.

        Bataryalı elektrikli hafif ticari araç satışları da yüzde 46 arttı. Şirketin bölgedeki toplam satışları yüzde 1 yükselirken, Leapmotor dahil satış artışı yüzde 6 oldu.

        REKLAM

        Stellantis’in EU30 pazarındaki payı yüzde 14,8, Leapmotor dahil pazar payı ise yüzde 15,6 olarak gerçekleşti. Şirket, hafif ticari araç pazarında yüzde 26,9 pay elde etti.

        Orta Doğu ve Afrika bölgesinde satışlar yüzde 22 gerilerken, net gelir 1,7 milyar euro oldu. Bölgedeki düzeltilmiş faaliyet kâr marjı ise yüzde 13,2’den yüzde 14,6’ya yükseldi.

        KUZEY AMERİKA'DA PAZAR PAYI YÜZDE 7,5 OLDU

        Kuzey Amerika’da Ram markasının satışları yüzde 30 arttı. Ram 1500 modelinin satışları yüzde 73, Dodge Durango satışları yüzde 14, Chrysler Pacifica satışları ise yüzde 6 yükseldi.

        Şirketin Kuzey Amerika’daki pazar payı 10 baz puan artışla yüzde 7,5’e çıktı. ABD’de Stellantis satışları yüzde 0,3 gerilerken, toplam pazar yüzde 0,8 daraldı.

        REKLAM

        Stellantis, 2026 genelinde net gelirlerinde orta tek haneli artış, düzeltilmiş faaliyet kâr marjında düşük tek haneli seviyeler ve endüstriyel serbest nakit akışında iyileşme bekliyor. Şirket, 2027 yılında pozitif endüstriyel serbest nakit akışına ulaşmayı hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çocukların şakalaşmak için yaktığı ateş araçları yaktı

        İstanbul Kağıthane'de park halindeki midibüste çıkan yangın hafif ticari araca sıçradı. Polis, olaya karışan 11 yaşındaki A.A.Y. ve 13 yaşındaki O.B.'yi, gözaltına aldı. Çocukların şakalaşmak amacıyla kilitli olmayan midibüse girip çakmakla ateş yaktıkları, yangının bu nedenle çıktığı öğrenildi. A.A...
        #stellantis
        #elektrikli otomobil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada
        18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        40 metreden ateş edilmiş
        40 metreden ateş edilmiş
        Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan 10 diyet türü
        Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan 10 diyet türü
        Elife 23 yıl önce kayboldu! En yakını tutuklandı
        Elife 23 yıl önce kayboldu! En yakını tutuklandı
        Birlikte uyumak: Yakınlık mı, bağımlılık mı?
        Birlikte uyumak: Yakınlık mı, bağımlılık mı?
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        FT yazdı: Netanyahu Trump'ı "her gün" arıyor
        FT yazdı: Netanyahu Trump'ı "her gün" arıyor
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak