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        Haberler Ekonomi Otomobil Porsche Türkiye'den yeni finansman modeli

        Porsche Türkiye'den yeni finansman modeli

        Porsche, Türkiye'de kredi çözümleri için vdf, leasing çözümleri için Yapı Kredi Leasing ile iş birliğine gidiyor. Yeni lisanslama modeliyle Porsche Kredi ve Porsche Leasing markalı finansman ürünleri sunulacak. Türkiye'nin pilot pazar olarak seçildiği model, iş ortaklarının Porsche Kredi ve Porsche Leasing markalı ürünler sunmasını sağlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 12:22 Güncelleme:
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        Porsche'den yeni finansman modeli

        Porsche, Türkiye’de finansman çözümlerini yeni iş birlikleriyle genişletiyor. Porsche Financial Services (PFS) tarafından hayata geçirilen lisanslama modeli kapsamında, kredi çözümleri için vdf, leasing çözümleri için Yapı Kredi Leasing ile anlaşmaya varıldı.

        Türkiye’nin pilot pazar olarak seçildiği model, iş ortaklarının Porsche Kredi ve Porsche Leasing markalı ürünler sunmasını sağlayacak.

        2024 yılında başlatılan Porsche Finans Seçenekleri programının yeni aşamasını temsil eden iş birliği; marka kullanımının yanı sıra ortak pazarlama faaliyetleri, lansman organizasyonları ve planlanan dijital entegrasyonları da kapsıyor.

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        Böylece Porsche, finansman hizmetlerini araç satın alma sürecinin ötesine taşıyarak müşteri deneyimiyle daha bütünleşik hale getirmeyi hedefliyor.

        Finansman seçenekleri, ilgili araç modeli, müşteri profili ve geçerli kampanya koşulları çerçevesinde şekillendirilecek. Müşteriler Porsche Kredi ve Porsche Leasing ürünleri hakkında Porsche Yetkili Satıcıları’ndan direkt bilgi alabileceği gibi finans kuruluşlarının dijital ve fiziksel satış kanallarından bilgi alabilecek.

        Lisanslama modeliyle Porsche markalı finansman ürünlerinin araç seçimi ve satın alma sürecinde daha görünür hale gelmesi hedefleniyor. Böylece müşteriler, ilgilendikleri araçla birlikte ihtiyaçlarına uygun finansman alternatiflerini de değerlendirebilecek.

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        İş birliğinin dijital ayağında, finans kuruluşlarının Porsche Türkiye web sitesindeki araç oluşturma alanı ve finansman sayfasına entegrasyonu planlanıyor. Bu geliştirmelerle müşterilerin, araçları incelerken ilgili finansman alternatiflerine de ulaşabilmesi hedefleniyor.

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