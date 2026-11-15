QNB Leasing, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Proparco ile Türkiye’deki sürdürülebilir enerji yatırımlarını desteklemek üzere 75 milyon Euro'luk finansman anlaşması imzaladı. Anlaşma, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarının Türkiye reel sektöründeki sürdürülebilir yatırımlara yönlendirilmesi açısından önem taşıyor. Proparco’nun sürdürülebilir kalkınma ve iklim finansmanı alanındaki uzmanlığını QNB Leasing’in yatırım finansmanındaki deneyimi ve Türkiye’deki şirketlere erişimiyle bir araya getiren iş birliği, işletmelerin enerji dönüşümünü destekleyen projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak.

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ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE YATIRIM, REKABET GÜCÜNE YATIRIM

QNB Leasing, yeni finansman imkânıyla şirketlerin sürdürülebilir enerji yatırımlarına erişimini desteklemeyi hedefliyor. Bu yatırımların işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmesine, operasyonel verimliliğini artırmasına ve daha rekabetçi üretim modellerine geçişine katkı sağlaması bekleniyor.

QNB Leasing Genel Müdürü Osman Taş, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Türkiye’nin enerji dönüşümünde artık yalnızca yatırımın büyüklüğü değil, bu yatırımların ne kadar hızlı hayata geçirilebildiği ve uygun finansman yapılarıyla ne ölçüde desteklendiği de önem taşıyor. Enerji dönüşümünü çevresel sorumlulukla birlikte işletmelerin verimliliğini, rekabet gücünü ve uzun vadeli dayanıklılığını artıran stratejik bir yatırım fırsatı olarak görüyoruz.

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2026’nın ilk on ayında 100 milyon doların üzerinde yenilenebilir enerji yatırımının ve 50 milyon doların üzerinde sürdürülebilir teknoloji yatırımının finansmanına aracılık ettik. Bu rakamlar, sürdürülebilirliğin bizim için yalnızca bir hedef olmadığını, reel ekonomide somut yatırımlarla desteklediğimiz bir dönüşüm olduğunu gösteriyor.

QNB Leasing olarak amacımız, finansman sağlamanın ötesine geçerek işletmelerin yatırım kararlarını hayata geçirmelerine yardımcı olacak çözümler sunmak. Proparco gibi uluslararası bir kalkınma finansmanı kuruluşuyla kurduğumuz bu iş birliği, hem Türkiye’nin sürdürülebilir dönüşümüne hem de işletmelerin geleceğine duyduğumuz uzun vadeli güveni yansıtıyor.

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Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilir teknoloji yatırımlarının finansmanında aktif rol almaya; Türkiye’deki işletmelerin rekabet gücünü artıran ve ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyümesine katkı sağlayan projeleri desteklemeye devam edeceğiz.”

Proparco Üst Yöneticisi Françoise Lombard ise iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

“Özel sektörün düşük karbonlu ve iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı bir ekonomiye geçişini desteklemek, Proparco’nun stratejisinin temel unsurlarından biri. Elektrifikasyonun öncelikli başlıklar arasında yer aldığı COP31’de bu anlaşmayı imzalamamız, iklim hedeflerinin somut yatırımlara nasıl dönüşebileceğini gösteriyor.

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QNB Leasing ile imzaladığımız 75 milyon Euro'luk finansman anlaşmasıyla Türkiye’nin sürdürülebilir enerji dönüşümünü hızlandırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Proparco’nun iklim finansmanı uzmanlığını QNB Leasing’in Türkiye özel sektöründeki güçlü erişimiyle bir araya getirerek yerel KOBİ’lerin enerji verimliliğine ve yerinde yenilenebilir enerji üretimi ve öz tüketimine yönelik yatırımlar yapmasını, böylece karbon ayak izlerini azaltmasını destekliyoruz.

Leasing şirketleri, sürdürülebilir ekipman ve yeşil yatırımları Türkiye’deki çok sayıda işletme için erişilebilir kılmada önemli bir rol oynuyor. Yerel ölçekteki güçlü varlığı ve sürdürülebilir finansmana yönelik kanıtlanmış yaklaşımıyla bu finansmanın somut ve ölçülebilir iklim etkisi yaratmasına katkı sağlayacak QNB Leasing ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.”