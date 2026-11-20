Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, soruşturmaya ilişkin bilgi verildi.

ArkSigner hakkında yürütülen ön araştırma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri müzakere eden Kurulun, bulguları ciddi ve yeterli bulduğu belirtilen açıklamada, şirketin, e-imza altyapı yazılımı hizmetleri pazarındaki gücünü kullanarak kendi elektronik sertifika hizmetine avantaj sağlamak ve rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, yeniden satıcıların satış fiyatlarını belirlemek ve internet üzerinden satışlarını kısıtlamak suretleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin incelendiği bildirildi.

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Açıklamada, şirketin temel faaliyet alanının, başta kamu kurumlarının e-imza ile çalışan sistemleri olmak üzere, kullanıcıların bu işlemlerini gerçekleştirmesini sağlayan altyapı yazılımının geliştirilmesi ve sunulması olduğu ifade edildi.

ArkSigner'ın, e-imzanın doğrulanması için gerekli verileri ve imza sahibinin kimlik bilgilerini içeren nitelikli elektronik sertifikaları "Arkİmza" markası altında sunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, ArkSigner'ın e-imza altyapı yazılımı hizmetlerinden yararlanan kullanıcıların 'Arkİmza' markası altında sunulan elektronik sertifika hizmetlerine yönlendirilmesine yönelik uygulamalarının, rakip elektronik sertifika hizmeti sağlayıcılarının faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelik taşıyıp taşımadığı, bayileri ve çözüm ortakları aracılığıyla yürütülen yeniden satış faaliyetlerinde fiyat rekabetini sınırlayıcı uygulamalarda bulunup bulunmadığı, yeniden satıcıların çevrim içi satış kanallarını kullanma serbestisini kısıtlayıcı uygulamalarda bulunup bulunmadığı hususları araştırılmaktadır."

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Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.