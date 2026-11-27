Rekabet Kurulu Xiaomi ve Infinix'in de aralarında bulunduğu beş şirkete soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, cep telefonu, tüketici elektroniği ürünleri ve küçük ev aletleri ile bunlara ait aksesuarların ithalatı ve toptan satışı alanlarında faaliyet gösteren Güncel Dijital Teknoloji hakkında yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Güncel Dijital Teknoloji'nin ürün sağladığı yeniden satıcıların satış fiyatlarına müdahale edip etmediğinin incelendiği ön araştırmada elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda Kurul, soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında Xiaomi, Infinix, Güncel Dijital Teknoloji, Evofone Teknoloji ve Mieko Bilgi Teknolojileri'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği araştırılacak.

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SATIŞ FİYATLARINA MÜDAHALE VE BİLGİ DEĞİŞİMİ MERCEK ALTINDA

Kurul, Güncel, Infinix ve Xiaomi'nin yeniden satıcılarının satış fiyatlarına müdahale edip etmediğini inceleyecek.

Ayrıca Infinix ve Xiaomi ile bu markalardan birinin veya her ikisinin ürünlerinin yeniden satışı alanında faaliyet gösteren Güncel, Evofone ve Mieko'nun rakipler arasında bilgi değişiminde bulunup bulunmadığı ve/veya fiyat tespiti yapıp yapmadığı araştırılacak.

Kurulun 10 Eylül 2026 tarihli toplantısında aldığı soruşturma kararı, 27 Kasım'da kamuoyuna duyuruldu.

Soruşturma açılması, söz konusu şirketlerin kanunu ihlal ettiği veya yaptırımla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmiyor.

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