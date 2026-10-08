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        Haberler Ekonomi Kripto Para Rusya'da bankalara kripto lisansı

        Rusya'da bankalara kripto lisansı

        Rusya Merkez Bankası, Sber ve VTB dahil bazı banka ve şirketlere kripto para piyasasında faaliyet gösterebilmeleri için gerekli lisansları verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        Rusya'da bankalara kripto lisansı

        Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Sber ve VTB'nin "dijital saklama kuruluşları" siciline dahil edildiği bildirildi.

        VTB'nin ayrıca dijital para alım satımı yapan kuruluşlar siciline de alındığı belirtilen açıklamada, bankanın geniş yatırımcı kitlesine kripto para işlemlerine erişim sağlamayı yıl sonuna kadar planladığı kaydedildi.

        Rusya Merkez Bankası, dijital saklama kuruluşlarının dijital paralar ve dijital hakların kaydı ile devrine ilişkin hizmet verebileceğini, müşterilere bu varlıkların tutulduğu adreslere erişim sağlayabileceğini bildirdi.

        Açıklamada, Sber ve VTB'nin yanı sıra çeşitli diğer banka ve şirketler yer alırken, kripto para alım satım kuruluşlarının ise organize piyasalar dışında kendi adına ve hesabına dijital para alıp satabileceği belirtildi.

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        VTB, tüzel kişi müşterileri için dijital parayla ilk işlemleri gerçekleştirdiğini duyururken, Sber ise ilk kripto para ürünlerini 1 Aralık 2026'da başlatmayı planladığını açıkladı.

        Rusya'da "Dijital Paralar ve Dijital Haklar" yasası 1 Eylül'de yürürlüğe girmişti. Yasa, ülkede kripto para işlemlerinin borsalar, aracı kurumlar, portföy yöneticileri, kripto para alım satım kuruluşları ve dijital saklama kuruluşları üzerinden yapılabilmesine imkan sağlıyor.

        İhracatçı ve ithalatçı şirketler de kripto paraları sınır ötesi ödemelerde kısıtlama olmadan kullanma imkanına sahip oldu.

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        #rusya
        #kripto para
        #Rusya Merkez Bankası
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