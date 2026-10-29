Sabancı’dan Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı mesaj: “29 Ekim Senede Bir Gün, Cumhuriyet Her Gün”

Sabancı Holding, Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yıl dönümünü özel bir reklam filmiyle kutluyor. Gelenekselleşen 29 Ekim iletişimini bu yıl da sürdüren Sabancı Holding, “Senede Bir Gün” filminde Cumhuriyet Bayramı’na özgü kutlamalarla Cumhuriyet’in kazanımlarını yaşatmak için yılın her günü gösterilen çabayı bir araya getiriyor. Birlik ve beraberliğin simgesi olan 29 Ekim’in taşıdığı anlamı farklı bir bakış açısıyla ele alan film, Cumhuriyet’e duyulan sevgi ve bağlılığın yalnızca özel günlerle sınırlı olmadığını hatırlatıyor.

BAYRAMIN COŞKUSU, CUMHURİYET’İN HER GÜN YAŞAYAN DEĞERLERİYLE BULUŞUYOR

Hafızalarda yer eden “Senede Bir Gün” şarkısının modernize edilmiş melodisi üzerine kurgulanan film, 29 Ekim kutlamalarının simgeleşmiş anlarını günlük yaşamdan görüntülerle buluşturuyor. Bayram sabahı hep bir ağızdan söylenen marşlar, bayraklarla süslenen sınıflar ve gururla gerçekleştirilen Cumhuriyet yürüyüşleri; eğitimden üretime, bilimden spora uzanan sahnelerle tamamlanıyor.

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“En güzel şiirlerimizi okumamız senede bir gün, yarınlar için üretmemiz, okumamız her gün” sözleriyle başlayan film, Cumhuriyet’in geleceğini şekillendiren emeğe ve kararlılığa dikkat çekiyor. Çocuklardan gençlere, mühendislerden bilim insanlarına, sporculardan çalışanlara uzanan farklı kesimlerin çalışmalarına yer veren film, Atatürk’ün açtığı yolda ilerlemenin ve Cumhuriyet’in değerlerini yaşatmanın sürekliliğini vurguluyor.