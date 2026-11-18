Türkiye İstatistik Kurumunun ekim ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde ekimde satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 azalışla 131 bin 72 oldu.

Ocak-ekim döneminde ise toplam konut satışları yüzde 9,2 azalarak 1 milyon 348 bin 80'e geriledi. Düşüş oranı birinci el konut satışlarında yüzde 2,4, ikinci elde ise yüzde 12,3 olarak gerçekleşti.

Geçen ay ülke genelinde satılan ilk el konut sayısı yüzde 13,1 azalarak 50 bin 105 olurken, ikinci el konut sayısı da yüzde 28,5 azalışla 80 bin 967'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 38,2 ile son 34 ayın en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti.