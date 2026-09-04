Artan gerilim ve ABD-İran düşmanlığının Ortadoğu'daki arz risklerine ilişkin endişeleri artırmasıyla petrol fiyatları bu sabah yükselerek temmuz ayı ortasından bu yana en sert haftalık artışına doğru ilerledi.

Brent petrol vadeli işlemleri TSİ 07.50 itibarıyla yüzde 0,6 artarak varil başına 95,87 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Orta Ham Petrol vadeli işlemleri yüzde 0,9 artarak 92,10 dolara çıktı.

MOTORİN 90 TL'Yİ AŞTI, BENZİN 80 TL'YE YAKLAŞTI

Petrolde yaşanan bu yükseliş iç piyasada akaryakıta zam gelmesine neden oldu. Motorinin litre fiyatında yaklaşık 7 lira 79 kuruş benzinin litre fiyatına ise 2 lira 57 kuruş artış gerçekleşti. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bugün itibarıyla 90 lirayı aşarken benzin 80 TL'ye yaklaştı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 76.92 TL

Motorin litre fiyatı: 88.89 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 77.89 TL

Motorin litre fiyatı: 90.02 TL

LPG litre fiyatı: 35.09 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 78.17 TL

Motorin litre fiyatı: 90.29 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

ADANA

Benzin litre fiyatı: 78.73 TL

Motorin litre fiyatı: 90.84 TL

LPG litre fiyatı: 35.41 TL

BİTLİS

Benzin litre fiyatı: 79.53 TL

Motorin litre fiyatı: 91.75 TL

LPG litre fiyatı: 35.71 TL

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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