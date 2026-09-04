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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıtta çifte zam: Motorin 90 TL'yi aştı, benzin 80 TL'ye yaklaştı

        Akaryakıtta çifte zam: Motorin 90 TL'yi aştı, benzin 80 TL'ye yaklaştı

        Motorinin litresine ortalama 7 lira 79 kuruş benzinin litresine ise 2 lira 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bugün itibarıyla çoğu şehirde 90 lirayı aşarken benzin 80 TL'ye yaklaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 08:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akaryakıtta çifte zam!

        Artan gerilim ve ABD-İran düşmanlığının Ortadoğu'daki arz risklerine ilişkin endişeleri artırmasıyla petrol fiyatları bu sabah yükselerek temmuz ayı ortasından bu yana en sert haftalık artışına doğru ilerledi.

        Brent petrol vadeli işlemleri TSİ 07.50 itibarıyla yüzde 0,6 artarak varil başına 95,87 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Orta Ham Petrol vadeli işlemleri yüzde 0,9 artarak 92,10 dolara çıktı.

        MOTORİN 90 TL'Yİ AŞTI, BENZİN 80 TL'YE YAKLAŞTI

        Petrolde yaşanan bu yükseliş iç piyasada akaryakıta zam gelmesine neden oldu. Motorinin litre fiyatında yaklaşık 7 lira 79 kuruş benzinin litre fiyatına ise 2 lira 57 kuruş artış gerçekleşti. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bugün itibarıyla 90 lirayı aşarken benzin 80 TL'ye yaklaştı.

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        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 76.92 TL

        Motorin litre fiyatı: 88.89 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 77.89 TL

        Motorin litre fiyatı: 90.02 TL

        LPG litre fiyatı: 35.09 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 78.17 TL

        Motorin litre fiyatı: 90.29 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        ADANA

        Benzin litre fiyatı: 78.73 TL

        Motorin litre fiyatı: 90.84 TL

        LPG litre fiyatı: 35.41 TL

        BİTLİS

        Benzin litre fiyatı: 79.53 TL

        Motorin litre fiyatı: 91.75 TL

        LPG litre fiyatı: 35.71 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        * Görsel temsilidir.

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        #benzin
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