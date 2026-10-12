Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.192,50 %-0,60
        DOLAR 49,3368 %0,06
        EURO 55,2626 %0,02
        GRAM ALTIN 6.625,67 %-0,29
        BITCOIN 83.625,00 %0,06
        FAİZ 39,59 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 96,36 %-0,01
        GBP/TRY 65,3737 %0,09
        EUR/USD 1,1193 %-0,06
        BRENT PETROL 102,91 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 10.833,20 %-0,29
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret ve perakende satış hacminde artış

        Ticaret ve perakende satış hacminde artış

        Ticaret satış hacmi ağustosta yıllık bazda yüzde 0,6, perakende satış hacmi yüzde 10,1 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 11:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ticaret ve perakende satış hacminde artış

        Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre ticaret satış hacmi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

        Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 azalış kaydetti.

        Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,4 arttı.

        Ticaret satış hacmi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6, perakende ticaret satış hacmi yüzde 10,1 yükselirken motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 11,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,9 düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TÜİK
        #perakende
        #Ciro
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'fon' açıklaması
        Hiranur davası yeni baştan
        Hiranur davası yeni baştan
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Devler Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu Barcelona!
        Kamera görüntüsü çıktı... 180 bin TL'lik tekme attı!
        Kamera görüntüsü çıktı... 180 bin TL'lik tekme attı!
        Trump, Atina Büyükelçisi'ni görevden alacak mı?
        Trump, Atina Büyükelçisi'ni görevden alacak mı?
        Küçük İbrahim'den acı haber
        Küçük İbrahim'den acı haber
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Antalya'da peş peşe botoks zehirlenmeleri!
        Antalya'da peş peşe botoks zehirlenmeleri!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı
        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        İstanbul'da gri örtü! Hava kalitesi hassas seviyede!
        İstanbul'da gri örtü! Hava kalitesi hassas seviyede!
        "İlk yarıdaki oyun tamam!"
        "İlk yarıdaki oyun tamam!"
        İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu BAM’dan döndü
        İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu BAM’dan döndü
        Nikahını eski eşi kıydı
        Nikahını eski eşi kıydı
        Korkunç iddia: 13 kurşunla çete infazı
        Korkunç iddia: 13 kurşunla çete infazı
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        Memurlar emeklilikte uyum bekliyor
        Memurlar emeklilikte uyum bekliyor
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"