TSMC, yapay zeka patlamasıyla altıncı çeyrekte de rekor kâr açıklamaya hazırlanıyor

Yapay zeka teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, küresel yarı iletken endüstrisini köklü bir dönüşüme uğratıyor. Büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezleri, bulut altyapıları ve yapay zeka modelleri için ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı çiplere olan talep tarihi seviyelere ulaştı. Bu sürecin merkezinde ise gelişmiş üretim teknolojileriyle sektörün lideri Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) yer alıyor. Nvidia’nın grafik işlem birimlerinden Apple’ın işlemcilerine kadar birçok stratejik ürünün üretiminde kilit rol üstlenen TSMC, yapay zeka yatırımlarının yarattığı ivmeyle peş peşe rekorlar kırıyor. Şirketin bu hafta açıklaması beklenen üçüncü çeyrek sonuçları, yükseliş trendinin sürdüğünü bir kez daha teyit edecek.

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YAPAY ZEKA TALEBİ REKOR KÂRI SÜRÜKLÜYOR

Analistlere göre TSMC, Perşembe günü üçüncü çeyrek net kârını yüzde 65 artışla 746,3 milyar Tayvan dolarına (yaklaşık 23,4 milyar ABD doları) yükseltecek. LSEG SmartEstimate verilerine göre 16 analistin ağırlıklı tahminleri bu yönde şekilleniyor. Net kârın 706,56 milyar Tayvan dolarını aşması halinde şirket hem tarihinin en yüksek çeyreklik kârını açıklayacak hem de kâr büyümesini 11. çeyreğe taşıyacak.

Geçtiğimiz hafta açıklanan üçüncü çeyrek geliri de piyasa beklentilerini aşarak yüzde 50 yıllık artışla yeni bir rekora imza attı. Talep özellikle yapay zeka çip üretim kapasitesinde ve CoWoS adlı gelişmiş paketleme teknolojisinde yoğunlaşıyor. Morgan Stanley analisti Charlie Chan, 3 nanometre teknolojisine yönelik güçlü talebin etkisiyle şirketin tüm yıl gelir büyümesi tahminini “yüzde 40’ın üzeri”nden “düşük-orta yüzde 40’lar” bandına yükseltmesini bekliyor. TSMC’nin Asya’nın en değerli şirketi konumuna yükselmesi ve Samsung Electronics’in piyasa değerinin neredeyse iki katına çıkması da bu performansın somut yansıması olarak öne çıkıyor.

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ABD’DE GENİŞLEME PLANLARI VE TEKSAS OLASILIĞI

TSMC, ABD’deki üretim kapasitesini güçlendirmek için Arizona’da 265 milyar dolarlık kapsamlı bir yatırım programı yürütüyor. Temmuz ayında açıklanan ek 100 milyar dolarlık taahhütle birlikte bu tutar daha da büyüdü. Eylül ayında Reuters’ın haberine göre şirket, Teksas'ta da potansiyel yatırım seçeneklerini değerlendiriyor. Tesla CEO’su Elon Musk’ın geçtiğimiz hafta “Terafab” adlı yapay zeka çip kompleksi planını açıklaması ve TSMC’nin burada yer alabileceğini belirtmesi, dikkatleri Texas’a çevirdi.

Analistler, Perşembe günü yapılacak kazanç konferansında şirketin Teksas'taki olası genişleme planlarına ilişkin sorulara yanıt vermesini bekliyor. Morgan Stanley’den Charlie Chan, Arizona tesisindeki alan kısıtının beş yıl içinde belirginleşebileceğini ve Teksas'ın bu nedenle gündeme gelebileceğini belirtiyor. Morningstar analisti Phelix Lee ise Arizona’daki planlanan fabrikaların henüz tamamlanmadığını hatırlatarak Teksas'ın acil bir öncelik olmadığını, daha ziyade 2030’lar ve 2040’lar için uzun vadeli bir seçenek olabileceğini ifade ediyor. Lee’ye göre Teksas, yarı iletken ekosistemi ve yetenek havuzu açısından avantajlı bir konumda bulunuyor; aynı zamanda olası ABD ticaret politikalarına karşı stratejik bir hamle olarak da değerlendirilebilir.

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YATIRIM BÜTÇESİ YÜKSELTİLDİ, HİSSELER GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Temmuz ayındaki kazanç konferansında TSMC, bu yılki sermaye harcaması tahminini 52-56 milyar dolar bandının üst sınırından 60-64 milyar dolara yükseltmişti. Bu artış, yapay zeka kaynaklı kapasite ihtiyacının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Taipei borsasında işlem gören TSMC hisseleri ise yılbaşından bu yana yüzde 63 değer kazanarak genel piyasa performansına paralel güçlü bir seyir izliyor.

Şirketin 0600 GMT’de gerçekleştireceği kazanç çağrısında dördüncü çeyrek beklentileri ve güncellenmiş yıllık rehberlik de açıklanacak. Analistler, yapay zeka altyapı yatırımlarının devam etmesi halinde TSMC’nin rekor serisini önümüzdeki dönemlerde de sürdürebileceğini öngörüyor.