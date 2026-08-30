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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

        Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

        Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın kamuoyuyla paylaşılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 12:56 Güncelleme:
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        Büyüme rakamları yarın açıklanacak

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2026 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden yarın saat 10.00'da açıklayacak.

        AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüdüğünü öngörüyor. Ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

        Türkiye ekonomisi, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2,5 büyüme kaydetmişti.

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        #Türkiye ekonomisi
        #büyüme rakamları
        #ekonomi
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