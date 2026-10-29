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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜSİAD'dan 29 Ekim mesajı

        TÜSİAD'dan 29 Ekim mesajı

        Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet değerlerinin önemine dikkati çekerek, "İş dünyası olarak, muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefi doğrultusunda, Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyeti daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 10:53 Güncelleme:
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        TÜSİAD'dan 29 Ekim mesajı

        TÜSİAD'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in bir ulusun kendi geleceğini kurma iradesi olduğu vurgulandı.

        Mesajda, "103 yıl önce bu irade, bize yalnızca bağımsızlığımızı değil; ulusumuzun geleceğini teminat altına alan muasır medeniyetler seviyesini aşma vizyonunu da kazandırdı." değerlendirmesine yer verildi.

        Dünyanın hızlı bir dönüşümden geçtiğine işaret edilen mesajda, Cumhuriyet değerlerinin bugün de yol göstermeye devam ettiği belirtildi.

        Genç kuşaklara güvenle bakabilecekleri bir gelecek bırakmanın önemine değinilen mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

        "Genç kuşaklarımıza güvenle bakabilecekleri bir gelecek bırakmamız; Cumhuriyetin eşitlik, bağımsızlık ve özgürlük ilkelerini esas alarak Anayasamızda ifadesini bulan demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletini yaşatmak ve güçlendirmekle mümkündür."

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        TÜSİAD, mesajında Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kuşağı da andı.

        Mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurucu kuşağı saygı ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin 103. yılını gururla kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.

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        #TÜSİAD
        #29 Ekim
        #Cumhuriyet
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