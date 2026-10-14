Ukrayna'dan SpaceX'e suçlama

Sergiy Beskrestnov, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, SpaceX firmasının bu gece Ukrayna ordusunun kullandığı uydu internetinin hızına kısıtlama getirdiğini belirtti.

Söz konusu kısıtlamanın StarShield adlı hizmetin askeri paketi için geçerli olduğunu kaydeden Beskrestnov, "Savunma güçlerimize bu sınır hakkında bilgi verilmedi ve bu durum bir dizi görevin aksamasına neden oldu. Bu gelişme açıkça bir tesadüf değildir ve mevcut siyasi durumla ilgilidir." ifadelerini kullandı.