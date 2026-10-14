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        Haberler Ekonomi Teknoloji Ukrayna'dan SpaceX'e suçlama

        Ukrayna'dan SpaceX'e suçlama

         Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savunma teknolojisi alanlarının geliştirilmesi konusundaki danışmanı Sergiy Beskrestnov, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin, Ukrayna ordusunun kullandığı "askeri paket" internet hizmetinin çalışma hızına kısıtlama getirdiğini öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 11:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ukrayna'dan SpaceX'e suçlama

        Sergiy Beskrestnov, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, SpaceX firmasının bu gece Ukrayna ordusunun kullandığı uydu internetinin hızına kısıtlama getirdiğini belirtti.

        Söz konusu kısıtlamanın StarShield adlı hizmetin askeri paketi için geçerli olduğunu kaydeden Beskrestnov, "Savunma güçlerimize bu sınır hakkında bilgi verilmedi ve bu durum bir dizi görevin aksamasına neden oldu. Bu gelişme açıkça bir tesadüf değildir ve mevcut siyasi durumla ilgilidir." ifadelerini kullandı.

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        #SpaceX
        #starlink
        #Ukrayna
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