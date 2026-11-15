VakıfBank'a Dünya Bankası’ndan 250 milyon dolarlık dönüşüm finansmanı

VakıfBank, Dünya Bankası’nın Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) aracılığıyla yürütülen “Sanayinin Teknolojiyle Dönüşümü Projesi” (TransformIndustry) kapsamında yeni bir finansman anlaşması gerçekleştirdi. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda hayata geçirilecek proje, sanayi işletmelerinin teknolojiye erişimini kolaylaştırarak verimliliklerini, ihracat kapasitelerini ve uluslararası rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre anlaşma çerçevesinde sağlanan 250 milyon dolarlık kaynak; imalat sanayinde ve imalat ürünlerinin ihracatını destekleyen bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren, uygunluk kriterlerini karşılayan KOBİ’ler ile orta ölçekli işletmelerin yatırımlarına yönlendirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm programları kapsamındaki yatırım planları doğrultusunda üretim süreçlerinin dijitalleşmesi, otomasyon ve yeni teknolojilerin kullanımı, enerji ve kaynak verimliliği ile düşük karbonlu üretime geçiş desteklenecek.

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VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, yeni finansman anlaşmasına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “VakıfBank olarak, uluslararası piyasalardan temin ettiğimiz kaynakları ülkemizin üretim gücünü, teknolojik yetkinliğini ve sürdürülebilir büyümesini desteklemek için kullanıyoruz. Bugün sanayimizin karşı karşıya olduğu en önemli ihtiyaçlardan biri, yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarını aynı anda hayata geçirebilmektir. Dünya Bankası ile imzaladığımız 250 milyon dolarlık bu yeni anlaşmayla, ihracat odaklı işletmelerimizin dönüşüm yatırımlarına uzun vadeli finansman imkânı sunarak küresel pazarlardaki rekabet güçlerini artırmayı amaçlamaktayız.

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Finansman modelinin en değerli yönlerinden biri, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın garantisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın teknik koordinasyonu ve Dünya Bankası’nın finansman desteğini ortak bir hedef doğrultusunda buluşturmasıdır. İşletmelerimizin yatırım hazırlığından uygulama aşamasına kadar kamu programlarıyla uyumlu bir çerçevede desteklenmesi, sağlanan kaynağın somut ve ölçülebilir dönüşüm yatırımlarına yönlendirilmesini mümkün kılacaktır.”

“YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ SANAYİMİZ İÇİN REKABET AVANTAJINA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Sağlanan kaynağın Türkiye sanayisine katkısına dikkat çeken Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dijital dönüşüm kapsamında akıllı üretim sistemleri, otomasyon, veri odaklı süreç yönetimi ve modern teknolojilere yapılacak yatırımların; yeşil dönüşüm tarafında ise enerji ve su verimliliği, kaynakların etkin kullanımı ve emisyonların azaltılmasına yönelik projelerin önünü açmayı hedeflemekteyiz. Özellikle uluslararası ticarette çevresel standartların ve teknoloji kullanımının giderek belirleyici hâle geldiği bir dönemde, sanayicilerimizin bu dönüşümü gecikmeden gerçekleştirmesini önemsemekteyiz.

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Dünya Bankası ile daha önce hayata geçirdiğimiz İstihdam ve Büyüme için Finansmana Erişim (FINGROW) Projesi kapsamında 1,5 milyar Euro tutarında finansman temin etmiştik. Yeni iş birliğimizle bu güçlü ortaklığı sanayide teknoloji odaklı dönüşüm alanına taşıyoruz. Finansmana erişimi artırırken işletmelerimizin daha verimli, daha rekabetçi ve çevresel açıdan daha sürdürülebilir üretim yapısına kavuşmalarına katkıda bulunacağız.”

Dünya Bankası’nı temsilen Türkiye Ülke Direktörü Jean-Christophe Carret, anlaşmaya ilişkin şunları söyledi: “Türkiye’de imalat sektörü, değişen pazar koşulları doğrultusunda verimliliğini artırma ve kaynaklarını daha etkin kullanma ihtiyacıyla karşı karşıyadır.

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Dünya Bankası Grubu, TransformIndustry programı aracılığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen dijital ve yeşil dönüşüm çalışmalarına destek vererek, başta KOBİ’ler olmak üzere uygun firmaların rekabet gücünü artıracak yatırımların hayata geçirilmesine ve finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlamaktadır.”