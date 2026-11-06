VakıfBank’ın aktif büyüklüğü 6,2 trilyon TL’yi aştı

VakıfBank, 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,8 artarak 6,2 trilyon TL oldu. Özkaynakları yıllık bazda yüzde 35,4 artışla 357 milyar TL’yi aşan VakıfBank, yılın ilk dokuz ayında 61,3 milyar TL vergi öncesi kâr ve 45,5 milyar TL net dönem kârı elde etti. Bankanın dokuz aylık net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı. VakıfBank’ın toplam mevduatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 artarak 4 trilyon TL’nin üzerine çıktı. TL mevduat hacmi de yıllık bazda yüzde 31,1 artışla 2,9 trilyon TL’ye ulaştı.

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“KAYNAKLARIMIZI EKONOMİMİZ İÇİN KALICI DEĞER OLUŞTURAN ALANLARA YÖNLENDİRİYORUZ”

VakıfBank’ın nakdi kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 artarak 3,6 trilyon TL’ye yaklaşırken, gayrinakdi kredileri yüzde 34,5 artışla 1,1 trilyon TL’yi aştı. Böylece Bankanın ekonomiye sağladığı toplam nakdi ve gayrinakdi kredi desteği yıllık bazda yüzde 34 artarak 4,7 trilyon TL’ye ulaştı.

Finansal sonuçları değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, “Güçlü bilanço yapımız ve Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı anlayışımız doğrultusunda, kaynaklarımızı ekonomimiz için kalıcı değer oluşturan alanlara yönlendirmeyi sürdürüyoruz. Üretim kapasitesini artıran, ihracatı güçlendiren ve istihdam oluşturan yatırımların finansmanını temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Eylül sonu itibarıyla 4,7 trilyon TL’ye ulaşan toplam kredi desteğimiz, reel sektörün finansman ihtiyaçlarına verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Büyüme yaklaşımımızda yalnızca finansman hacmini değil, sağladığımız kaynakların ekonomide oluşturduğu katma değeri de esas alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de küresel finansman imkânlarını ülkemizin kalkınma hedefleriyle buluşturarak, yenilikçi ve sürdürülebilir finansman modelleriyle Türkiye ekonomisine uzun vadeli değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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“ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARINA UYGUN YENİLİKÇİ FİNANSMAN ÇÖZÜMLERİ GELİŞTİRİYORUZ”

Arslan, 2026 yılının ilk yarısında uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen başarılı finansman işlemlerine üçüncü çeyrekte de yenilerini ekleyerek uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş fon yapısını güçlendirdiklerini belirtti. “Yılın üçüncü çeyreğinde Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile gerçekleştirdiğimiz 10 yıl vadeli 300 milyon dolar tutarındaki finansman anlaşmasının ardından, İtalya’nın resmi ihracat kredi kuruluşu SACE garantisi altında ING Almanya’dan 10 yıl vadeli 200 milyon Euro tutarında yeni kaynak sağladık. Bu işlemlerin de katkısıyla, yılbaşından bu yana farklı finansman yapıları aracılığıyla ülkemize kazandırdığımız yeni uluslararası kaynakların toplamı 9 milyar dolara ulaşırken, yurt dışından sağladığımız toplam kaynak tutarı 25 milyar dolar seviyesine yükseldi” diyen Osman Arslan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

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“Uluslararası finans kuruluşları ve küresel yatırımcılarla geliştirdiğimiz güçlü iş birlikleri, hem VakıfBank’a hem de Türkiye ekonomisine duyulan güveni bir kez daha ortaya koyuyor. Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı vizyonumuz doğrultusunda, sağladığımız uzun vadeli kaynakları reel sektörümüzün üretim, yatırım, ihracat ve istihdam kapasitesinin artırılmasına, yeşil dönüşümün desteklenmesine ve deprem bölgesinin yeniden inşasına yönlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi finansman çözümleri geliştirerek sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

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VakıfBank’ın konsolide olmayan 30 Eylül 2026 tarihli bilançosunun önemli finansal göstergeleri: