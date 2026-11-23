Voyage Kundu'ya uluslararası sürdürülebilirlik ödülü
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen YeS Honor Awards'ta Voyage Kundu, "Green Building – Existing Building" kategorisinde ödüle layık görüldü.
Bu yıl ilk kez düzenlenen YeS Honor Awards; sürdürülebilir tasarım, iç mekân kalitesi, malzeme seçimi ve enerji performansı alanlarında örnek oluşturan yapıları uluslararası ölçekte tanıtmayı amaçlıyor. Voyage Kundu, 99 ülkeden 1.000’den fazla projenin katıldığı COP31 Uluslararası Sürdürülebilir Binalar Yarışması kapsamında verilen YeS Honor Awards’ta Green Building – Existing Building kategorisinin kazananı oldu.
Uluslararası Sürdürülebilir Binalar Yarışması kapsamında 6 yapı YeS Onur Ödülü, 3 yapı ise Dünya Enerji Tasarrufu Şampiyonası ödülünü kazandı.
YeS Onur Ödülü kazanan yapılar şöyle sıralandı:
Voyage Kundu, 97 puanla LEED Platinum sertifikası almayı ve dünyada LEED v4 BD+C: Hospitality kapsamında en yüksek puana ulaşan otel projesi olmayı hedefliyor. Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (U.S. Green Building Council – USGBC) tarafından geliştirilen LEED sisteminin konaklama projelerine yönelik bu kategorisinde, Voyage Kundu’nun sunduğu başvuruların bağımsız teknik değerlendirmesi Green Business Certification Inc. (GBCI) tarafından sürdürülüyor.