Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.165,44 %0,13
        DOLAR 49,8349 %0,03
        EURO 55,6378 %0,11
        GRAM ALTIN 6.452,83 %-1,00
        BITCOIN 79.972,00 %-1,58
        FAİZ 39,50 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 84,50 %-2,34
        GBP/TRY 66,4990 %0,12
        EUR/USD 1,1138 %-0,14
        BRENT PETROL 110,17 %-0,19
        ÇEYREK ALTIN 10.550,37 %-1,00
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yandex, veri merkezlerine saldırıların ardından finansal tahminlerini geri çekti

        Yandex, veri merkezlerine saldırıların ardından finansal tahminlerini geri çekti

        Rus teknoloji şirketi Yandex, ekim ayında veri merkezlerine düzenlenen saldırıların ardından bu yıla ilişkin gelir ve düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) tahminlerini geri çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 09:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Veri merkezlerine saldırıların ardından finansal tahminlerini geri çekti

        Yandex tarafından açıklanan üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin raporda, saldırıların şirketin yıl sonuna kadar elde edeceği finansal sonuçların öngörülmesini zorlaştırdığı belirtildi.

        Raporda, saldırılar nedeniyle ortaya çıkan ilave dış faktörlerin finansal performans üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği kaydedildi ve "Yandex, 2026 yılına ilişkin daha önce yayımladığı gelir ve düzeltilmiş FAVÖK tahminlerini geri çekiyor. Şirket, gelecek çeyrekten itibaren tahminlerini yeniden yayımlama olasılığını değerlendirecek." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

        Saldırıların üçüncü çeyreğin sona ermesinin ardından gerçekleştiği ve söz konusu dönemin finansal sonuçlarını etkilemediği aktarılan raporda, şirketin üçüncü çeyrek gelirinin yıllık bazda yüzde 12 artışla 411 milyar rubleye, düzeltilmiş net karının ise yüzde 2 yükselişle 46 milyar rubleye ulaştığı bildirildi.

        REKLAM

        Yandex'in yılın 9 ayındaki gelirinin yüzde 16 artarak 1,17 trilyon rubleye, düzeltilmiş net karının da yüzde 46 yükselişle 128 milyar rubleye çıktığı kaydedildi.

        Öte yandan şirket, saldırıların ardından kullanıcılara ve işletmelere yönelik tüm hizmetlerin temel işlevlerinin yeniden kullanıma açıldığını, mühendislerin hizmetleri tam kapasiteyle geri getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

        Yandex'in Rusya'nın Ryazan bölgesindeki Sasovo şehrinde bulunan veri merkezi 8 Ekim'de, Kaluga'daki merkezi 9 Ekim'de ve Vladimir'deki merkezi 11 Ekim'de insansız hava araçlarının (İHA) hedefi olmuştu.

        REKLAM

        Saldırılar nedeniyle Sasovo ve Vladimir'deki veri merkezlerinin faaliyetleri durdurulurken, Kaluga'daki merkezin altyapısının bir bölümü devre dışı kalmıştı. Saldırıların ardından Yandex'in bulut depolama, taksi ve yemek siparişi başta olmak üzere çeşitli dijital hizmetlerinde aksaklıklar yaşanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        600 yıllık yöresel kıyafetleriyle yarıştılar

        Kastamonu'da kadınlar, unutulmaya yüz tutan at yarışı geleneğini yaşatmak amacıyla yüzlerce yıllık yöresel kıyafetleriyle yarıştı.(AA)

        #Yandex
        #finansal sonuçlar
        #veri merkezi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında!
        Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında!
        Türkiye'nin otomotivde bir asırlık serüveni
        Türkiye'nin otomotivde bir asırlık serüveni
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den tehdit
        Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den tehdit
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Emekliye 450 milyar TL ilave kaynak
        Emekliye 450 milyar TL ilave kaynak
        26 sarı, 4 turuncu uyarı! Şiddetli yağışlarla sel tehlikesi
        26 sarı, 4 turuncu uyarı! Şiddetli yağışlarla sel tehlikesi
        Jülide Kural'dan iddialara yanıt
        Jülide Kural'dan iddialara yanıt
        Doğu demir yolu hattına dev modernizasyon
        Doğu demir yolu hattına dev modernizasyon
        "Kızımız annesine benzesin"
        "Kızımız annesine benzesin"
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kaçtığı ABD'de kendisini "Brezilya'nın lideri" ilan etti
        Kaçtığı ABD'de kendisini "Brezilya'nın lideri" ilan etti
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti