Yapı Kredi 82 yaşında

Türkiye’nin köklü finans kuruluşlarından Yapı Kredi, 82. kuruluş yıl dönümünü, Koç Topluluğu’nun 100. yılını kutladığı özel bir dönemde karşılıyor.

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, Banka’nın 82 yıllık yolculuğuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “82 yıl, bizim için yalnızca köklü bir geçmişi değil; güvenle, emekle ve ortak bir sorumluluk duygusuyla büyüyen eşsiz bir hikâyeyi ifade ediyor. Bu yıl aynı zamanda Koç Topluluğu’nun 100. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Topluluğumuzun kurucusu merhum Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa ben de varım’ sözünde karşılık bulan bu anlayış, bizim için güçlü bir finansal performans ortaya koymak kadar, bu gücü ülkemizin üretimine, ticaretine, yatırımına ve insanına aktarmak anlamına geliyor. Bu iki köklü yolculuğun ortak paydasında ülkemize duyduğumuz güven, değişime öncülük etme cesaretimiz ve kalıcı değer yaratma sorumluluğumuz var. 2026 yılının ilk yarısında ülkemiz ekonomisine sağladığımız 3 trilyon TL kaynak da bu sorumluluğun en somut göstergelerinden biri. Koç Topluluğu’nun asırlık birikiminden ve Yapı Kredi’nin 82 yıllık öncülük kültüründen aldığımız güçle ülkemizin geleceğine değer katmayı sürdüreceğiz.”

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Yapı Kredi, Türkiye ekonomisine sunduğu desteği uluslararası piyasalardaki güçlü fonlama kabiliyetiyle pekiştiriyor. Banka, 2026 yılının ilk yarısında 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye tahvili ihracını başarıyla tamamlarken, yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı. Sendikasyonun iki ve üç yıl vadeli dilimlerini Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında yapılandıran Yapı Kredi, 700 milyon dolarlık DPR işlemiyle uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş fonlama yapısını daha da güçlendirdi. Bu işlemlerle Banka’nın son bir yılda uluslararası piyasalardan sağladığı kaynak 5,8 milyar dolara ulaştı.

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Yapı Kredi’nin uluslararası gücü fonlama işlemleriyle sınırlı kalmıyor. Bu yıl 30. yaşını kutlayan Yapı Kredi Hollanda ile Yapı Kredi Almanya ve Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Banka’nın farklı coğrafyalardaki finansal ve toplumsal etkisini de büyütmeyi sürdürüyor. Yurt dışındaki yapılanmayı değerlendiren Gökhan Erün, konu özelinde şunları söyledi: “Yapı Kredi Hollanda, 1996’dan bu yana Türkiye ile Avrupa arasındaki ticaret ve yatırımlar için güçlü bir finansal köprü kuruyor. Türkiye’den Avrupa’ya açılan şirketlerin yanı sıra ülkemizle ticaret yapan veya Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen Avrupalı şirketlere de finansal çözümler sunuyoruz. Yapı Kredi Bank Azerbaycan ise uluslararası gücümüzü toplumsal fayda yaklaşımımızla buluşturduğumuz önemli bir örnek. Türkiye’de 80 bin kadına ulaştığımız Teknolojide Fırsat Eşitliği Programımızı bu yıl ilk kez Azerbaycan’a taşıdık. Program kapsamında kadınlar; büyük veri, yapay zekâ, bulut teknolojileri, siber güvenlik ve nesnelerin interneti gibi geleceğin yetkinlik alanlarını kapsayan kapsamlı bir eğitim sürecini tamamlayarak sertifikalarını aldı.”

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Yapı Kredi’nin 82 yıllık yenilikçilik mirasının en güçlü örneklerinden biri de bu yıl 35. yaşını kutlayan World oldu. World’ün ödeme sistemleri sektöründe pek çok yeniliğe öncülük ettiğini belirten Gökhan Erün, şöyle konuştu: “Türkiye’nin ilk kredi kartını müşterilerimizle buluşturduktan sonra, 1991 yılında puan ve taksit sistemlerini tek kartta birleştirerek World markasını hayata geçirdik. Ardından Türkiye’nin ilk elektronik POS terminalini kullanıma sunarak ödeme sistemlerinde yeni bir dönemin kapısını açtık. 2003 yılında hayatımıza giren Vadaa ile yalnızca ürün ve hizmetlerimizde değil, markalaşma alanında da fark yarattık. Bugün World; yenilikçilik anlayışımızı ve müşteri deneyimine verdiğimiz önemi yansıtan güçlü bir marka olarak Türkiye’nin en büyük kart ekosistemlerinden birini temsil ediyor. Aynı zamanda alacak bakiyesi hacminde Türkiye’nin ve Kıta Avrupası’nın en büyüğü olmayı sürdürüyor.”

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Geleceğin bankacılığını inşa ediyor

Yapı Kredi, geçmişten beri taşıdığı yenilikçilik kültürünü bugün dijital bankacılığın farklı alanlarına da taşıyor. Kişiselleştirilmiş bankacılık deneyimini, finansal ihtiyaçlarla günlük yaşamı Benim Dünyam ile Yapı Kredi Mobil’de bir araya getiren Banka, yeni nesil finansal hizmetlere yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Dijital bankacılıktaki deneyimini kripto varlık alanına taşıyan Yapı Kredi, güvenli, şeffaf ve regülasyonlarla tam uyumlu bir dijital varlık ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kripto varlık platformu kuruluş izninin onaylanması, bu vizyon doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olurken Banka, platformun faaliyete geçmesine yönelik hazırlıklarına devam ediyor.

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Yapay zekâ alanındaki gelişmeleri de insan odaklı ve sorumlu bir yaklaşımla ele alan Yapı Kredi, yayımladığı Sorumlu Yapay Zekâ İlkeleri ile insan haklarına saygı, şeffaflık, hesap verebilirlik, veri güvenliği ve gizliliği merkeze alıyor. Banka, yapay zekâyı yalnızca teknolojik bir yetkinlik değil; güven, sorumluluk ve toplumsal fayda ekseninde şekillenen stratejik bir dönüşüm alanı olarak değerlendiriyor.

Girişimcilik ekosistemine yatırım

Türkiye’nin gelecekteki rekabet gücünün teknoloji üreten ve küresel ölçekte büyüyebilen girişimlerden geçtiğine inandıklarını belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu ifadeleri kullandı: “Yapı Kredi FRWRD ile girişimcilerin ihtiyaç duyduğu yatırım kaynaklarını, stratejik iş birliklerini ve küresel bağlantıları aynı çatı altında buluşturuyoruz. FRWRD Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla girişimlere yatırım imkânı sağlıyor, FRWRD Global programımızla yüksek büyüme potansiyeline sahip Türk girişimlerinin uluslararası pazarlara açılmasını destekliyoruz. Programlarımız kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz girişimler toplamda 5,9 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Girişimlerin yanı sıra geleceğin yetkinliklerine sahip insan kaynağına da yatırım yapıyoruz. CIFAL Istanbul, UNITAR ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Yapı Kredi FRWRD AI Akademisi ile liseli gençleri yapay zekâ, girişimcilik ve inovasyon alanlarında geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye’den çıkan girişimlerin küresel başarı hikâyeleri yazmasına, gençlerimizin de geleceğin dünyasında güçlü bir yer edinmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

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Sürdürülebilirliği günlük yaşama taşıyor

Sürdürülebilirliği iş yapış biçimlerinin ve büyüme stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirten Erün, sözlerine şöyle devam etti: “Finansmanı yalnızca ekonomik büyümenin değil, sürdürülebilir dönüşümün de önemli bir aracı olarak görüyoruz. Bu nedenle sürdürülebilir finansman yaklaşımımızı uluslararası fonlama faaliyetlerimize taşırken, bireylerin günlük tercihlerinden kurumsal yatırımlara kadar geniş bir alanda dönüşümü destekliyoruz. Yapı Kredi Step ile sürdürülebilirliği gündelik yaşamın doğal bir parçası haline getiriyor, kullanıcılarımıza daha bilinçli tercihler yapmaları için rehberlik ediyoruz. 2026 yılının ilk yarısı itibarıyla 1,5 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Step aracılığıyla, dijital tercihler sayesinde 26 binden fazla ağacın korunmasına katkıda bulunuldu. Kullanıcılarımızın Step puanlarını sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirlik projelerine aktarabilmesi sayesinde bireysel tercihleri toplumsal faydaya dönüştürüyoruz.”

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Yapı Kredi’nin sürdürülebilirlik alanındaki performansı uluslararası ölçekte de karşılık buluyor. Banka, bu yıl da TIME dergisi ve Statista tarafından hazırlanan “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2026” listesinde yer aldı. Türkiye’den beş şirketin bulunduğu listede Yapı Kredi, ülkemizi temsil eden tek banka oldu.

Yarınlara uzanan toplumsal yatırım

Koç Topluluğu’nun büyümeyi yalnızca finansal göstergelerle değil, ülkeye ve topluma kazandırdığı kalıcı değerle tanımlayan yaklaşımı, Yapı Kredi’nin uzun soluklu toplumsal yatırımlarına da yön veriyor. Bu anlayışın en güçlü örneklerinden birini ise erken çocukluk döneminde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Yarınlara Kartopu oluşturuyor. Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, projeye ilişkin şunları söyledi: “Ülkemiz için yapılabilecek en değerli yatırımlardan birinin geleceğimiz olan çocuklarımıza yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu inançla Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirdiğimiz Yarınlara Kartopu, uzun vadeli toplumsal fayda yaklaşımımızın en güçlü örneklerinden biri. Yarınlara Kartopu bugüne kadar yaklaşık 620 bin kullanıcıya ulaşırken, 320 bine yakın çocuk ve ebeveynin yaşamına dokundu. Dijital eğitim platformunu saha uygulamalarıyla buluşturan projemiz kapsamında toplam süresi 18 saati aşan 212 eğitim videosunu, podcastleri ve eğitim materyallerini ailelerin kullanımına ücretsiz olarak sunuyoruz. Yapı Kredi Gönüllüleri de projenin Türkiye genelinde yaygınlaşmasında aktif rol üstleniyor. Bugüne kadar 1.000 Yapı Kredi Gönüllüsü Yarınlara Kartopu eğitimi alırken, 200’ü aşkın atölye gerçekleştirdik. Bir kurumu kalıcı kılan yalnızca ulaştığı sonuçlar değil, bu sonuçları hangi değerlerle ve kimlerle ürettiğidir. Yapı Kredi’nin 82 yıllık hikâyesinin merkezinde müşterilerimizin güveni, çalışma arkadaşlarımızın emeği ve iş ortaklarımızın katkısı var. Koç Topluluğu’nun ikinci yüzyılına adım attığı bu özel dönemde; köklü geçmişimizden aldığımız güç, teknoloji yetkinliğimiz, iştiraklerimiz, insan kaynağımız ve toplumsal faydayı odağına alan yaklaşımımızla Türkiye’nin geleceğine değer katmayı ve daima bir adım önde olmayı sürdüreceğiz.”