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Ekonominin yeni anayasası ne getiriyor?

Habertürk yazarları Yeni Ekonomi Programı'nı yorumladı. Abdurrahman Yıldırım "Yeni Ekonomik Program açıklandı kur niye yükseldi?" başlıklı yazısında piyasaların programa verdiği tepkiyi değerlendirdi. Gökhan Şen de "Yeni Ekonomik Program gerçekçi mi?" sorusunu yanıtladı

21.09.2018 - 08:36 | Güncelleme:

3 yıllık süreyi kapsamasına karşılık YEP'in kullanım tarihinin finansal piyasalar için dolduğunu kayden Abdurrahman Yıldırım "Çünkü açıklanmasıyla son fiyatlaması da yapıldı ve bir kenara konuldu. YEP radikal, şaşırtıcı, beklentileri aşan adımlar atmadı. Bu nedenle açıklamayla piyasaların klasik kâr satışları oldu. Döviz kurunda kısmi bir yükseliş gerçekleşti. Piyasaların işi bitti diye programın işi bitmedi. Bundan sonrası ise ekonomi yönetiminin, hükümetin, reel ekonominin işi artık. YEP daha tartışılacak, çözümü aranan sorunların yanıtları orada aranmaya devam edilecek, ekonomi yönetimine ve aktörlerine rehberlik yapacak" yazdı.

 İşte Abdurrahman Yıldırım'ın yazısı

Gökhan Şen de "Ayakları yere basan ve işlerin önce kötüleşip sonra iyileşeceğini bize anlatan program tahminimce yerli ve yabancı tüm piyasa katılımcıları tarafından sahici bulunacaktır ve sert faiz artışı ile birleşince olumlu etki yapacaktır. Bundan sonra en önemli madde uygulama olacak. Sözler gerçeğe dönüştükçe kaybolan güven geri dönecektir" değerlendirmesini yaptı.

İşte Gökhan Şen'in yazısı

 

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Yorumlar 1
  • Misafir 22 dakika önce
    Üretim sistemine geçmedikçe ekonomi rayına oturmaz. Ya içe kapalı sistem olacak ya da ithalatı sıfırlayacaksın.
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