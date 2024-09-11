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        Haberler Bilgi Yaşam EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        EKPSS tercih tarihleri 2024 yılı için araştırılıyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları Mayıs ayında açıklandı. Akabinde ise EKPSS tercih takvimi ile ilgili araştırmalar başladı. Engelli memur ataması için EKPSS tercihleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. Bu süreçte EKPSS tercih kılavuzu adaylara yol gösterecek. Kontenjan ve kadrolar da kılavuzda yer alacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 11:16 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:16
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        1

        2024 EKPSS tercihleri için adayların bekleyişi sürüyor. Engelli memur alımı için ÖSYM tarafından EKPSS tercih kılavuzu yayınlanacak. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılım sağlayan adaylar, tercih işlemlerini kılavuzunda yer alan boş kontenjanlar ve puanlara göre gerçekleştirecek. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, EKPSS tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı?

        2

        EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024 EKPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

        ÖSYM tarafından yayımlanacak 2024 EKPSS tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri netleşmiş olacak.

        EKPSS tercihleri hakkında ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        3

        EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

        Tercih kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak.

        Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

        4

        EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

        Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki linklere tıklayarak son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

        ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

        ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

        LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

        5

        2024-EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

        LİSANS

        Tercih Yapan Aday Sayısı 5.246

        Kontenjan Sayısı 1.321

        Yerleşen Aday Sayısı 1.207

        Boş Kalan Kontenjan Sayısı 114

        6

        ÖN LİSANS

        Tercih Yapan Aday Sayısı 9.133

        Kontenjan Sayısı 552

        Yerleşen Aday Sayısı 523

        Boş Kalan Kontenjan Sayısı 29

        7

        ORTAÖĞRETİM

        Tercih Yapan Aday Sayısı 28.751

        Kontenjan Sayısı 423

        Yerleşen Aday Sayısı 384

        Boş Kalan Kontenjan Sayısı 39

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