        EKPSS tercihleri devam ediyor! Engelli kamu personeli EKPSS tercihi nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri devam ediyor. Tercihler devam ederken kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak olup ardından EKPSS sonuçları duyurulacak. Engelli memur ataması için EKPSS tercihleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşiyor. Peki, 2026 ÖSYM ile Engelli kamu personeli EKPSS tercihi ne zaman bitecek, tercihler nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 15.01.2026 - 11:44 Güncelleme: 15.01.2026 - 11:44
        EKPSS tercih ekranı üzerinden adaylar engelli kamu personeli tercihlerine devam ediyor. Tercih işlemleri 8 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da başlamıştı. Bu tarihten itibaren EKPSS kura tercih kılavuzu incelenmeye başlandı. İşte, EKPSS tercih ekranı ve ilgili detaylar

        EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2026

        EKPSS tercihleri 8-19 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri 8 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 19 Ocak 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

        EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından henüz EKPSS tercih sonuçları açıklanma tarihi yayınlanmadı. İlerleyen haftalarda tercih ve yerleştirme sonuçları belli olacak.

        EKPSS KURA TERCİHLERİ NEREDEN NASIL YAPILIR?

        Adaylar tercihlerini, 2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir.

        EKPSS TERCİHİ İÇİN TIKLAYINIZ

