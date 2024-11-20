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        Haberler Bilgi Yaşam EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu ve tarihleri için gözler ÖSYM’de!

        EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu ve tarihleri için gözler ÖSYM'de!

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS'nin yapılacağı tarih ÖSYM tarafından belli oluyor. Kamuda engelli memur alımı için boş kontenjanlara tercih yapacak olan adaylar EKPSS tercihlerini bekliyor. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 17:20 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:20
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        Sınav sonuçlarına göre yapılacak tercih işlemleri ve kura çekimleri için adaylar, ÖSYM’den EKPSS duyurusu bekliyor. Peki, 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercih tarihi belli mi?

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        EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

        Ayrıca EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih takviminin netleşmesiyle kılavuzun da paylaşılması bekleniyor.

        EKPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

        EKPSS tercihleri için adaylar işlemlerini https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.

        Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.

        Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

        Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.

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        EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

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