İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

FOX TV ekranlarında yayınlanan İyilik dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Hatice Şendil, eşi tarafından aldatıldığını öğrenir. Üstelik aldattığı kişi, kardeşi gibi şefkat gösterdiği Damla’dır. Evlatları için mücadele etmek zorunda olan Neslihan, en doğru kararı vermek için mücadele eder.