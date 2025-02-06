Ekrem İmamoğlu: Davacı olan Sayın Erdoğan'dır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde AKOM’da düzenlenen anma töreninde konuştu. İmamoğlu, hakkında hazırlanan yeni iddianameye ilişkin, “Davacı olan sayın Cumhurbaşkanı’dır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde bir anma töreni düzenledi. “En derin felaket anında bile bir araya gelebilmemizi sağlayamadık” diyen İmamoğlu törende hazır bulundu.

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TBB ve İBB Başkanı, 15 bine yakın çalışanla bölgede hizmet verdiklerini aktardı. Milletvekilleri ve belediye başkanları katılım gösterdi. “Ders almak değil, felaket anlarına hazır olmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Mustafa Demir Hoca tarafından dualar okundu. Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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AFET BÖLGESİNDE BARINMA KRİZİ DEVAM EDİYOR

İmamoğlu, deprem bölgesindeki barınma krizinin hala çözülemediğini söyledi. “319 bini ilk yılda teslim edilecek, tamı tamına 650 bin konut vaadiyle ortaya çıkanlar, 2 yılda ancak 201 bin konut tamamlayabildi” açıklamasını yaptı. Toplamda 650 bin konut yapılacağı açıklandığını aktardı. “İnsanlarımızı iki yıl sonra çadırda, konteynırda da bırakmazsınız” dedi. Geçici barınma alanlarının nitelikli olması gerektiğini vurguladı. İnsani koşullarda yaşam alanları oluşturulması gerektiğini ifade etti. Hatay’da 2 binin üzerinde insanın geçici konutlarda yaşadığını söyledi.

“KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON EKSİK KALDI”

İmamoğlu, kurumların hesap vermediğini söyledi. “Başta Kızılay olmak üzere, başımızı öne eğdiren birçok kurumun sorgulanmadığını düşünüyorum” dedi. Deprem bölgesindeki ihmallerin araştırılmadığına dikkat çekti. İletişimsizliğin büyük sorunlara yol açtığını belirtti. “Bir araya gelmeyeceğiz de kim gelecek Allah aşkına?” diye sordu. Kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Afet yönetiminde iş birliğinin şart olduğunu ifade etti.

RİSKLİ ALAN TESPİTLERİ YAPILDI

İBB Başkanı, bakanlığın 69 riskli alan belirlediğini açıkladı. “Biz yaptığımız detaylı bilimsel analizlerle İstanbul’da gerçekten riskli 142 alan tespit ettik” dedi. Bakanlığın belirlediği alanlardan sadece ikisinin gerçekten riskli olduğunu vurguladı. “Bu on binlerce yapıyı biz mi biriktirdik?” sorusunu yöneltti. Bilimsel verilerin önemine işaret etti. İstanbul’un depreme hazırlanması gerektiğini belirtti. “Kanal İstanbul denen safsata için çırpınanlar var” ifadelerini kullandı.