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Ekrem İmamoğlu FETÖ/PYD davasında yargılanan Erkan Karaarslan hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu , Aydın’da FETÖ/PDY davasında yargılanan Erkan Karaarslan’ın kendisine İmamoğlu hakkında örgütle bağlantılı olduğunu söylemesi karşılığında serbest bırakılacağı yönünde vaatte bulunulduğunu ve baskı yapıldığını söylemesiyle ilgili olarak suç duyurusunda bulundu

Ekrem İmamoğlu

Dilekçede, Karaarslan’ın ifadesinde geçen Serkan S., ve varsa bakan veya bakanlar ile tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında işlem yapılması istendi.

DİLEKÇE VERİLDİ

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat ve Sercan Polat tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede şunlara yer verildi:

BEYANLARDA BULUNDU

Aydın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 Mayıs 2019’da yapılan duruşmada, tutuklu FETÖ şüphelisi Erkan Karaarslan, gerçek olmadığı halde müvekkili FETÖ ile bağlantılı gösterecek beyanlarda bulunması karşılığında şüpheli Serkan S. ve diğer kişiler aracılığıyla bazı bakanların kendisine serbest bırakılma vaadinde bulunduğunu, bu nedenle kendisine ve ailesine sürekli baskı yapıldığı şeklinde bayanlarda bulunmuştur. Bu gelişme 2017’de başlayan bir dizi olayla birlikte değerlendirildiğinde organize şekilde suç işlendiği ve müvekkile yönelik bir kumpas girişimi olabileceğine dair şüpheleri oldukça güçlendirilmiştir. Sayın Başsavcılığınızca yapılacak soruşturma neticesinde belki de hukuk tarihine kara bir leke olarak geçebilecek bir kumpas, henüz sonuçları ortaya çıkmadan engellenebilecektir.

MEKTUP GÖNDERMİŞ

Müvekkil o dönem başkanlığını yürüttüğü Beylikdüzü Belediyesi, Erkan Karaarslan’ın FETÖ/PDY nedeniyle tutuklanmasından hemen sonra sözleşmesini feshetmiş, teminat mektubunu nakde çevirerek belediyeye gelir olarak kaydetmiş, ardından Kamu İhale Kurumu’na başvurarak Karaarslan’ın kamu ihalelerinden yasaklanmasını sağlamıştır. Erkan Karaarslan 2017’de müvekkile cezaevinden gönderdiği mektupta, kendisine haksızlık yapıldığından şikayet ederek sözleşme bedelinin ödenmesini talep etmiş, bu talebi dile getirirken kendisine müvekkil Ekrem İmamoğlu’nu FETÖ/PDY ile bağlantılı gösteren ifade vermesi karşılığında serbest bırakılacağı taahhüdünde bulunulduğunu, müvekkile yönelik bir kumpas girişiminin söz konusu olduğunu ve eşinde bunun belgelerinin mevcut olduğunu bildirmiştir.

ETKİN ŞEKİLDE SORUŞTURULMALIDIR

Bunun ardından 16 Aralık 2017’de İstanbul’da CHP’li bazı belediye başkanları görevden alınmıştır. Bu durum o dönemde bir grubun CHP’li belediye başkanlarının görevden alınabilmesi için organize olarak girişimlerde bulunabileceğine dair şüpheleri kuvvetlendirmiştir. Bu şikayete konu olan ve medyaya yansımış olması nedeniyle öğrendiğimiz duruşma tutanağındaki beyanların yarattığı şüphe nedeniyle bu durumun varlığı etkin bir şekilde soruşturulmalıdır. Böylelikle varsa bir kumpas girişimi ortaya çıkarılarak önlenebilecektir.

KİMLER İLETİŞİME GEÇTİ

Erkan Karaarslan’ın ifadesinin alınmasını, kendisi ile iletişime geçen bakanların diğer kişilerin kim olduklarının ve hangi konuşmaların geçtiğinin kendisinden sorulmasını talep etmekteyiz. Erkan Karaarslan’ın tutuklu olduğu cezaevine yazı yazılarak 18-19-20 ve 27 Mart 2019’da ziyaretine gelenlerin kim olduğunun sorulmasını daha sonra bu kişilerin söz konusu iddialar hakkında ifadesine başvurulmasını talep ederiz. Erkan Karaarslan’ın ifadesinde geçen gazeteci Serkan S.’nin ifadesine başvurularak aralarında bahsedildiği gibi bir konuşmanın geçip geçmediğinin geçti ise içeriğinin ne olduğunun, cezaevine hangi gerekçe ile ve hangi makamın izniyle girdiğinin sorulmasını talep etmekteyiz.

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