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        Haberler Gündem Ekrem İmamoğlu’nun avukatı tutuklamaya sevk edildi

        Ekrem İmamoğlu’nun avukatı tutuklamaya sevk edildi

        Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ifadeye çağrıldı. Pehlivan'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldiği öğrenildi. İfadeye çağrılan Pehlivan 'Suç örgütüne üye olma suçundan' tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 18:14 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:15
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        İmamoğlu'nun avukatı tutuklamaya sevk edildi
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        Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ifadeye çağrıldı. Pehlivan'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldiği öğrenildi. İfadeye çağrılan Pehlivan 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        'KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ BULUNDUĞU'

        Pehlivan'ın tutuklamaya sevk yazısı da ortaya çıktı. Sevk yazısında, şüphelinin örgüt kapsamında hareket ettiği, 19.03.2025 tarihi öncesinde hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerin gözaltı ve sonraki süreçlerinde soruşturma sürecini takip edecek avukatların kim olacağı hususunda planlama yaptığı, bu şekilde dosyada ifadesi alınan kişilerin ifadelerine ulaşmayı amaçladığı, halihazırda dosya kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin avukatlarını örgüt faaliyetleri kapsamında organize ettiği belirtildi.

        Sevk yazısında, Pehlivan'ın dosya kapsamında ifade vermek isteyen tutuklu şüphelilere baskı yaptığı ve kontrolündeki avukatları şüphelilerin bulundukları cezaevlerine yönlendirdiği, şüphelilerle görüşen bu avukatların şahısların konuşmamaları yönünde telkin ve baskılarda bulundukları, örgütün çözülmemesine yönelik eylemlerde bulunduğu dikkate alındığında; şüphelinin suç örgütü içerisinde önemli bir konumda bulunduğu, örgütün dağılmaması ve çözülmemesi maksadıyla hareket ettiği, bu nedenle suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, şüphelinin delilleri karartma, dışarıda bulunan şüphelilere ve tanıklara baskı yapacağı hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunduğunun dikkate alındığına da yer verildi.

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