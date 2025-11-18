Ekrem Öztürk'ten gümüş madalya
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli güreşçi Ekrem Öztürk, gümüş madalya elde etti.
Giriş: 18.11.2025 - 18:59 Güncelleme: 18.11.2025 - 18:59
Milli güreşçi Ekrem Öztürk, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki gümüş madalyaya ulaştı.
Boulevard SEF Arena'da grekoromen stil 60 kiloda mindere çıkan Ekrem Öztürk, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Grekoromen stil 67 kiloda Mustafa Safa Yıldırım, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 87 kiloda Doğan Kaya ise elemeleri geçemedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ