Eksi 100 derecede akciğer biyopsisi

AÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Üzer, toplumda akciğer sertleşmesi olarak bilinen diffüz parankimal akciğer hastalıkları tanısında ‘transbronşiyal kriyobiyopsi’nin (dondurarak biyopsi) Türkiye’de 7-8 merkezde, Antalya’da ise sadece AÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uygulandığını belirtti. Diffüz parankimal akciğer hastalıkları grubunda 200 çeşit hastalığın bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Üzer, bazı aşamalarda hastalara biyopsi önerdiklerini söyledi. Biyopside iki seçenek olduğunu sözlerine ekleyen Doç. Dr. Üzer, “Bu seçeneklerden biri VATS (video yardımlı göğüs cerrahisi) dediğimiz açık akciğer ameliyatı. Diğeri ise bizim kapalı olarak bronkoskopik yöntemle gerçekleştirdiğimiz transbronşiyal kriyobiyopsi" dedi.

HER HASTAYA UYGULANABİLİR

AÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2024 yılında ilk transbronşiyal kriyobiyopsiyi yaptıklarını ifade eden Doç. Dr. Üzer, bugüne kadar 60 hastada bu işlemin uygulandığını belirtti. Cerrahi biyopsi yaptırmak istemeyen hastalar için transbronşiyal kriyobiyopsinin alternatif tanı koyma yöntemi olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Üzer, stabil hastalarda cerrahi biyopsi riskinin düşük olmakla beraber bazı istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini, ileri yaş grubu ve oksijen gereksinimi olan hastalarda ise riskin artacağını sözlerine ekledi.

HASTAYA KONFOR SAĞLIYOR Transbronşiyal kriyobiyopsinin en önemli yanının hastaya sağladığı konfor olduğunu belirten Doç. Dr. Üzer, şunları söyledi: "İşlem sonunda hastalarımızı bazen aynı gün bazen de tedbir amaçlı bir gece hastanede yatırdıktan sonra taburcu ediyoruz. Bu işlem, cerrahiye bağlı enfeksiyon ve akciğerden hava kaçağı risklerini minimale indirmiş oluyor. Hastalarımız daha konforlu şekilde teşhise ulaşıp tedavilerine kavuşuyorlar." HASTA NEFES ALIP VERMEDE ZORLUK YAŞIYOR Transbronşiyal kriyobiyopsinin astım, KOAH, akciğer kanseri gibi diğer akciğer hastalıklarında yeri olmadığına dikkati çeken Doç. Dr. Üzer, "Bu işlem, 200 çeşidi olan ve akciğerin direkt kendi dokusunu tutan diffüz parankimal akciğer hastalıklarının tanısında uygulanıyor" dedi. Doç. Dr. Üzer, diffüz parankimal akciğer hastalıklarında akciğerin kendi dokusunun şişme ve inme, nefes alıp verme hareketini çok iyi yapamadığını kaydetti. Hastalıkların bir kısmının sigara kullanımına bağlı olduğunu anlatan Doç. Dr. Üzer, "Bir kısmı romatizmal hastalıklara bağlı, bir kısmı da nedenini bulamadığımız hastalıklar. Biz öncelikle solunum fonksiyon testleri, kan tahlilleri ve BT ile bazı hastalıkları ekarte etmek istiyoruz. Hastalığın adını koymak istiyoruz. Adını koyamadığımız durumda ise biyopsi yapmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.