Eksi 20 derecede buzla kaplı Çıldır Gölü'ne girdi Her gün yüzlerce turistin ziyaret ettiği Çıldır Gölü, ilginç görüntülere sahne oluyor. Son olarak bir kadın Çıldır Gölü'nde buzlu suya girerek yaklaşık 40 saniye suyun içerisinde kaldı. O anlar soysal medyada viral oldu

İhlas Haber Ajansı Giriş: 28.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:10 facebook

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