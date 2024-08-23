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        Haberler Bilgi Ekşi Elmalar filmi oyuncu kadrosu: Ekşi Elmalar konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Ekşi Elmalar filminin konusu ve oyuncu kadrosu

        Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Ekşi Elmalar filmi 23 Ağustos akşamı televizyon ekranlarında olacak. Filmin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı ve Songül Öden'in yer aldığı film, 2016 yılında seyirci ile buluştu. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Ekşi Elmalar filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Ekşi Elmalar filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 18:34 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:36
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        Ekşi Elmalar filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. BKM imzası taşıyan filmin çekimleri Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde yapılmıştır. Peki, "Ekşi Elmalar konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Ekşi Elmalar filmi konusu ve oyuncularına ilişkin tüm detaylar...

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        EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Filmde Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya’ya dek uzanır... Sert mizaclı Belediye Reisi Aziz Özay karakteri başrolde. Bu karakterin kendi çapında meşhur iki özelliği var: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Bu kızlar ise kasaba merkezine inmemelerine, insan içine çok çıkmamalarına rağmen çok fazla taliplileri var.

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        EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        - Ersin Korkut

        - Fatih Artman

        - Yılmaz Erdoğan

        - Songül Öden

        - Caner Cindoruk

        - Cezmi Baskın

        - Devrim Yakut

        - Şükran Ovalı

        - Şükrü Özyıldız

        - Farah Zeynep Abdullah

        EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Ekşi Elmalar filminin çekimleri Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.

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